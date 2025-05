Debate sobre locações sustentáveis durante a COP 30 reúne corretores de imóveis em Belém

O mercado imobiliário de Belém será diretamente impactado pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), e os preparativos já começaram. Na próxima terça-feira (20), às 14h30, o secretário extraordinário para a COP 30 do Governo Federal, Valter Correia, estará na capital paraense para conduzir a palestra “Diretrizes para Locações Particulares Sustentáveis Durante a COP 30”, voltada a corretores de imóveis. A preparação ocorrerá no auditório do Conselho Regional de Imóveis do Pará (Creci), localizado na travessa Timbó, 2744.

Para a conselheira do Creci e corretora de imóveis Claudia Craveiro, a presença do secretário federal é um reconhecimento da importância do setor imobiliário na preparação de Belém para a conferência. Ela também destaca a relevância da palestra para os profissionais do ramo que precisam estar atentos ao que o evento exige.

“A participação do secretário da COP 30 será fundamental, trazendo uma perspectiva diferenciada e valiosa sobre as oportunidades e responsabilidades do nosso setor neste evento de magnitude global”, declara Craveiro.

Com 17 anos de experiência no mercado e passagem por cargos de liderança em empresas locais e nacionais, Claudia avalia que o impacto da COP 30 para o Pará será “imensurável”. “Este não é apenas um grande evento para transações financeiras, mas sim uma oportunidade única para resolvermos a desordem ecológica que afeta o Brasil e o mundo”, ressalta.

A palestra abordará principalmente a questão das acomodações para os visitantes esperados em 2025 durante o encontro climático. Segundo Claudia, é fundamental garantir opções sustentáveis e acessíveis de hospedagem. “Receberemos pessoas de todas as partes do mundo, com diferentes realidades financeiras. É imperativo que discutamos como as acomodações serão oferecidas, promovendo uma locação sustentável e acessível a todos os participantes”, defende a corretora.

Ela também destaca a importância de combater a especulação imobiliária e os preços abusivos, que têm gerado críticas e contribuído para uma imagem negativa. “Temos trabalhado incansavelmente para construir alternativas que tornem este evento acessível a todos. Nosso objetivo é conscientizar os proprietários a repensarem seus preços, assegurando que a COP seja um sucesso para toda a sociedade e que possamos firmar o Acordo de Belém”, reforça. Em linhas gerais, a iniciativa é um passo para consolidar um modelo de hospitalidade responsável e alinhado às metas climáticas da conferência.