Damares Alves sugere criação de Comissão da Amazônia no Senado

Durante a sessão plenária desta terça-feira (7), que votou o projeto de lei para a transferência temporária da capital federal para Belém durante a realização da COP 30, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) sugeriu a criação de uma Comissão da Amazônia no Senado Federal. Para a parlamentar, a proposta representaria um gesto concreto da Casa diante dos desafios que envolvem o desenvolvimento e a soberania da região amazônica.

O projeto em discussão, aprovado mais cedo pela Câmara dos Deputados, autoriza que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário funcionem em Belém entre os dias 11 e 21 de novembro, período em que a capital paraense sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Em seu discurso, Damares destacou que a Amazônia concentra boa parte dos desafios estratégicos e sociais do país, e que o Senado precisa assumir um papel mais ativo no debate sobre o futuro da região. Ela citou desafios que envolvem o desenvolvimento regional, a exploração de recursos como o açaí e o petróleo, as violações de direitos humanos e as demandas dos povos indígenas, ressaltando que todas essas questões estão diretamente ligadas à soberania nacional sobre a região.

"Vamos, presidente, tá na hora do Senado dar um aceno pra COP e a gente criar, aqui dentro do Congresso Nacional, ou melhor, dentro do Senado, a Comissão da Amazônia. Resolvendo o problema da Amazônia, a gente resolve o problema do país, eu tenho certeza”, afirmou.

A senadora classificou a proposta como um “alô do Senado para a COP 30”, indicando que a criação da comissão seria um gesto simbólico e prático de engajamento com as pautas ambientais e sociais que estarão no centro das discussões em Belém.