Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Damares Alves sugere criação de Comissão da Amazônia no Senado

O projeto em discussão, aprovado mais cedo pela Câmara dos Deputados, autoriza que os três Poderes funcionem em Belém durante a COP30

Gabi Gutierrez
fonte

A senadora sugeriu a comissão na noite desta terça-feira, 7 (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Durante a sessão plenária desta terça-feira (7), que votou o projeto de lei para a transferência temporária da capital federal para Belém durante a realização da COP 30, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) sugeriu a criação de uma Comissão da Amazônia no Senado Federal. Para a parlamentar, a proposta representaria um gesto concreto da Casa diante dos desafios que envolvem o desenvolvimento e a soberania da região amazônica.

O projeto em discussão, aprovado mais cedo pela Câmara dos Deputados, autoriza que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário funcionem em Belém entre os dias 11 e 21 de novembro, período em que a capital paraense sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

VEJA MAIS

image Senado aprova a transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP 30
Projeto permite que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário funcionem em Belém durante o evento

Em seu discurso, Damares destacou que a Amazônia concentra boa parte dos desafios estratégicos e sociais do país, e que o Senado precisa assumir um papel mais ativo no debate sobre o futuro da região. Ela citou desafios que envolvem o desenvolvimento regional, a exploração de recursos como o açaí e o petróleo, as violações de direitos humanos e as demandas dos povos indígenas, ressaltando que todas essas questões estão diretamente ligadas à soberania nacional sobre a região.

"Vamos, presidente, tá na hora do Senado dar um aceno pra COP e a gente criar, aqui dentro do Congresso Nacional, ou melhor, dentro do Senado, a Comissão da Amazônia. Resolvendo o problema da Amazônia, a gente resolve o problema do país, eu tenho certeza”, afirmou.

A senadora classificou a proposta como um “alô do Senado para a COP 30”, indicando que a criação da comissão seria um gesto simbólico e prático de engajamento com as pautas ambientais e sociais que estarão no centro das discussões em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

senado federal

DAMARES ALVES
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda