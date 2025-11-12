Custo de evento climático foi cerca de R$ 60 bi/ano nos últimos 3 anos

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, afirmou que o custo dos eventos climáticos no Brasil foi da ordem de R$ 60 bilhões por ano nos últimos três anos.

Ele pontuou que somente 15% desse total estava coberto por algum tipo de seguro. "Na falta de seguro, o orçamento é chamado para arcar com as consequências", disse Oliveira, durante Fórum de Finanças Sustentáveis COP30 na Casa do Seguro, em Belém (PA), nesta quarta-feira, 12.

O ex-ministro afirmou que a CNSeg vai lançar, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o Radar dos Eventos Climáticos que vai mapear diferentes informações sobre eventos extremos, sua regularidade.