Cúpula do Clima de Belém terá início na quinta (6) com presença de 143 delegações internacionais

O Ministério das Relações Exteriores anunciou, em coletiva nesta quinta-feira (31), os detalhes da programação; confira

Eva Pires | Especial para O Liberal
Coletiva da Cúpula do Clima de Belém (Foto: reprodução)

O Ministério das Relações Exteriores anunciou, em coletiva nesta sexta-feira (31), os detalhes da programação da Cúpula do Clima de Belém, que será realizada nos dias 6 e 7 de novembro. O evento reunirá 143 delegações internacionais, sendo 57 chefiadas por líderes de Estado ou de governo, além de 39 ministros e representantes de diversas organizações internacionais. A plenária de abertura contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

De acordo com o Itamaraty, as atividades terão início no dia 5, com encontros bilaterais entre os países participantes. A plenária principal será aberta por Lula na manhã do dia 6 e seguirá ao longo dos dois dias, com discursos nacionais que podem se estender até a noite do dia 7. Em paralelo, também na tarde do dia 6, ocorrerá um almoço do Tropical Forests Forever Fund (TFFF), presidido pelo presidente, além de três sessões temáticas sobre florestas e oceanos, transição energética e os dez anos do Acordo de Paris, incluindo debates sobre NDCs e financiamento climático.

A coletiva, realizada em Brasília, contou com a participação da ministra Marina Silva, do presidente da COP 30, embaixador André Aranha Corrêa do Lago, e do secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, embaixador Maurício Carvalho Lyrio. O credenciamento para cobertura da Cúpula segue aberto até o fim da tarde desta quinta-feira (31).

COP 30
