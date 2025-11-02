Capa Jornal Amazônia
Cúpula de Líderes sobre o Clima em Belém reunirá 143 delegações; confira a programação

Belém se prepara para sediar, nos dias 6 e 7 de novembro, encontro internacional que antecede a COP 30

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Parque da Cidade, em Belém. (Augusto Miranda / Agência Pará)

Belém se prepara para sediar, nos dias 6 e 7 de novembro, a Cúpula de Líderes sobre o Clima, encontro internacional que antecede a COP 30 e colocará a Amazônia no centro das atenções mundiais. O evento, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, reunirá 143 delegações internacionais, sendo 57 chefiadas por líderes de Estado ou de governo, além de 39 ministros e representantes de diversas organizações internacionais. A abertura será presidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

De acordo com o Itamaraty, as atividades oficiais começam no dia 5 de novembro, com encontros bilaterais entre as delegações. A plenária principal será aberta por Lula na manhã do dia 6 e seguirá ao longo dos dois dias, com discursos nacionais que podem se estender até a noite do dia 7. Em paralelo à plenária, a agenda inclui um almoço do Tropical Forests Forever Fund (TFFF) ou Fundo Florestas Tropicais, também presidido por Lula, e três sessões temáticas. A primeira, na tarde do dia 6, discutirá florestas e oceanos; a segunda, na manhã do dia 7, tratará da transição energética; e a última, na tarde do mesmo dia, marcará os dez anos do Acordo de Paris, com foco em NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) e financiamento climático.

COP 30
.
