Cúpula de líderes na COP 30 tem 145 delegações confirmadas; 57 com chefes de Estado

A cúpula de líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) está, até o momento, com 145 delegações confirmadas. Desse total, são 57 com chefes de Estado. O presidente da Conferência, André Corrêa do Lago, informou ainda que os Estados Unidos e Argentina podem ter representantes em Belém (PA) durante a Conferência, mas não chefes de Estado.

O nome de quem irá chefiar cada delegação não pode ser relevado "por questões de segurança", segundo o Ministério das Relações Exteriores. A cúpula na capital paraense será de 6 e 7 de novembro. A Conferência em si será de 10 a 21 de novembro. Uma entrevista coletiva foi realizada hoje para a divulgação de mais informações.

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolve encontros bilaterais no dia 5 e plenária ampla a partir da manhã do dia 6. Essa plenária funcionará ao longo dos dois dias, ou seja, 6 e 7. Há uma longa lista de discursos dos presidentes e representantes dos países.

Na tarde do dia 6 haverá um almoço presidido pelo presidente Lula, sobre o Fundo Tropical das Florestas (TFFF), com chefes de Estado. É nesse momento que novas sinalizações ou anúncios de aportes no Fundo podem ocorrer. Ao longo dos dois dias, haverá sessões temáticas, incluindo temas como florestas e oceanos, transição energética, sobre os dez anos do Acordo de Paris, e também sobre financiamento.