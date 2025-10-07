COP30: turistas poderão pagar em dólar e euro em Belém; entenda como vai funcionar

A COP30, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, deve atrair mais de 40 mil visitantes ao Brasil, segundo estimativa da Fundação Getulio Vargas (FGV). O fluxo internacional previsto deve aquecer setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio na capital paraense.

A Getnet, fintech de meios de pagamento do Grupo Santander, destaca a importância do Conversor de Moedas (DCC – Dynamic Currency Conversion), solução que permite a turistas pagar compras diretamente em suas moedas de origem — por exemplo, dólar, euro e libra — no momento da transação. A empresa informa que mais de 30 moedas estão disponíveis para conversão nas suas maquininhas.

A solução pode ser usada em transações de crédito à vista com cartões internacionais das bandeiras Visa e Mastercard.

Transparência e praticidade na hora da compra

Segundo a empresa, a tecnologia permite que o comprador visualize, no momento da transação, o valor em reais e em sua moeda de origem. A conversão é fixada na hora, o que evita surpresas com variações cambiais na fatura do cartão.

Ao optar pelo pagamento na moeda de origem, o visitante, ainda de acordo com a empresa, fica isento da incidência de impostos sobre operações financeiras que incidem sobre a conversão feita pela administradora do cartão — um fator que, segundo a Getnet, pode tornar a compra mais vantajosa para o turista.

Benefícios para lojistas

A Getnet afirma que o uso do DCC não gera custos adicionais para os lojistas: as taxas de transação e os prazos de liquidação permaneceriam inalterados. Além disso, os comerciantes que adotarem a funcionalidade receberiam cashback sobre os recebíveis na plataforma, configurando-se como um benefício financeiro pelo uso da solução.

“O Conversor de Moedas é muito mais do que uma funcionalidade: é uma ferramenta criada para atender às demandas de um mercado globalizado, onde praticidade e transparência são indispensáveis. Queremos apoiar empreendedores locais e fortalecer o comércio nacional em um momento estratégico, em que o Brasil estará sob os holofotes do mundo”, afirmou Miguel Ramirez, superintendente de produtos da Getnet.

Impacto econômico local

A empresa destaca que o DCC funciona como um instrumento de inclusão econômica ao conectar negócios locais ao mercado global. Em eventos de grande porte e alta demanda, como a COP30, a tecnologia pode potencializar vendas e contribuir para o fortalecimento do turismo e do desenvolvimento regional.