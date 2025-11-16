Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30 tem no domingo dia de descanso; semana terá destaque de agro

O dia de pausa estava previsto desde o início da programação, para permitir o descanso das delegações.

Estadão Conteúdo
fonte

Curupira, mascote da COP 30, na Zona Azul durante da 30ª Conferência das Partes (COP 30) (Ueslei Marcelino / COP 30)

Os trabalhos da COP30 são interrompidos neste domingo, 16. As instalações tanto da Blue Zone, onde acontecem as negociações e discussões oficiais, quanto da Green Zone, com apresentações e debates abertos ao público permanecerão fechadas o dia todo.

A informação é de que esse tempo também será usado para as manutenções necessárias.

Durante toda a primeira semana do evento houve reclamações sobre a insuficiência do ar-condicionado. Karen Oliveira, diretora de Políticas Públicas da TNC Brasil, contou que decidiu reduzir o tempo de um painel de estava mediando porque percebeu o desconforto das pessoas.

Agenda

No meio da extensa programação da semana, Maria Netto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS), destaca o lançamento do programa raiz.

Liderado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o objetivo é acelerar o investimento em agropecuária sustentável para recuperar áreas agrícolas degradadas, promovendo segurança alimentar e combatendo as mudanças climáticas.

A partir da segunda-feira, 17, acontecem as negociações políticas, lideradas por ministros e vice-ministros das mais de 190 delegações presentes à COP30.

Os trabalhos vão pautar-se pelas discussões técnicas feitas durante a primeira parte do evento e cujos relatórios foram entregues à presidência.

Palavras-chave

COP30

BELÉM

PAUSA
COP 30
.
