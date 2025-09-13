COP30: maior espaço para as negociações climáticas alcança 75% das obras em Belém

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, anunciou na sexta-feira (12) que as obras na Blue Zone (zona azul) alcançaram 75% de execução dos serviços; e as da Green Zone (zona verde), 80%. Os dois espaços estão sendo projetados no Parque da Cidade para concentrar mais de 30 mil pessoas, o maior fluxo de público e de negociações da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), em Belém, em novembro deste ano.

A Blue Zone é considerada a principal área de discussões entre líderes mundiais. Com o avanço da infraestrutura montada no Parque da Cidade, o espaço ocupa 125 mil metros quadrados de overlay (sobreposições temporárias). A Blue Zone vai ter 64 grandes estruturas temporárias, a maior delas, chega a 50 metros de largura, o que equivale aproximadamente à largura de um campo de futebol.

Quem vai frequentar a Blue Zone

A Bluezone é o espaço mais restrito do evento global e será destinado exclusivamente para as discussões e negociações entre líderes mundiais. A estrutura está dividida em seis grandes zonas funcionais, a Blue Zone tem 17 mil m² úteis exclusivos para os pavilhões das delegações. Ao todo, vão ser 25 salas para reuniões, salas de mídia, hall de entrada, área de segurança e um centro gastronômico.

O espaço da Blue Zone começou a ser construído em 7 de julho passado. Atualmente, as equipes estão concentradas na instalação de pisos e rede elétrica, preparando o projeto para a próxima etapa: a arquitetura interna dos espaços.

Mais de 200 profissionais estão dedicados à execução da Blue Zone, um projeto de engenharia considerado de alta complexidade, e de padrões rigorosos, conforme exigido pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Quem participa da Green Zone

Também instalada no Parque da Cidade, a Green Zone é mais aberta ao público da COP 30, e vai receber também eventos e exposições voltados a soluções sustentáveis, além de concentrar entidades não governamentais, universidades, movimentos sociais e representantes da sociedade civil. Esse espaço já tem 80% das obras concluídas.

Em geral, a Green Zone funciona como vitrine de soluções e experiências em temas como financiamento climático, inovação, biodiversidade, juventude e tecnologias limpas, e fica ao lado da Blue Zone, área restrita às negociações oficiais.

Em agosto passado, o governo estadual anunciou o prazo para manifestação de interesse em espaços de exposição na Green Zone. Poderiam se candidatar, organizações com interesse em montar pavilhões na área aberta ao público da COP30, como universidades, centros de pesquisa, organizações da sociedade civil, comunidades tradicionais, governos locais e setor privado. O processo incluiu o envio do formulário de intenção, triagem inicial, análise de candidaturas pré-selecionadas, decisão final e confirmação do espaço.

O Parque da Cidade está localizado entre as avenidas Brigadeiro Protásio, Júlio Cézar Ribeiro, Senador Lemos e o Complexo Viário Daniel Berg, no bairro de Val-de-Cans, na capital do Pará.