COP 30: Haddad confirma que França fez aporte de 500 milhões de euros no TFFF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quinta-feira, 06, o aporte de 500 milhões de euros da França no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Ele disse ainda que o governo já conversou com "meia dúzia" de países e os anúncios, na análise do ministro, são auspiciosos.

O mecanismo já atingiu metade dos recursos inicialmente previstos pelo Ministério da Fazenda, ou seja, 50% de US$ 10 bilhões vindos de países, nesse primeiro momento. A meta de aporte soberano é de US$ 25 bilhões, mas o governo não está fixando um prazo para atingir esse montante. São os recursos de países que servirão de alavancagem para a entrada de dinheiro privado.

A alavancagem deve ser de US$ 4 privado para cada dólar público. Ou seja, US$ 10 bilhões impulsionam US$ 40 bilhões. Já os US$ 25 bilhões de recursos soberanos alavancam US$ 100 bilhões de investidores privados.

A ideia é ter um número expressivo de recursos para incentivar outros países a entrarem e dar sequência ao processo de captação ao longo da presidência brasileira da Conferência, que segue por 12 meses após o evento. O fundraising é liderado pelo Brasil.

Haddad reforçou que o Ministério da Fazenda nunca declarou que haveria US$ 25 bilhões no TFFF já durante a COP30. Um almoço foi promovido nesta quinta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com líderes e autoridades mundiais sobre o tema. Haddad informou que o presidente brasileiro iria ligar para chefes de Estado para mobilizar recursos.

O Brasil já anunciou que será o primeiro a investir 1 bilhão de dólares nesse fundo. O titular da Fazenda declarou que, se cada país do G20 aportasse o volume que o Brasil está aportando, o TFFF já teria quase toda sua meta atingida.