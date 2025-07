COP30 abre inscrições para organizações interessadas em participar da Green Zone

Estão abertas as inscrições para organizações que queiram participar da Green Zone da COP30, espaço voltado à sociedade civil, empresas e instituições com atuação em sustentabilidade, juventude, tecnologia limpa e inovação climática. A primeira etapa do processo, que consiste no envio de manifestação de interesse, segue até o dia 22 de julho. Entre os critérios estão o compromisso com a mitigação das mudanças climáticas e a apresentação de soluções para os desafios ambientais globais.

Essa etapa tem o objetivo coletar informações de organizações formalmente credenciadas pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30) para compreender melhor as necessidades e expectativas de participação no evento. A submissão via formulário não garante a alocação de um pavilhão (stand).

As organizações poderão escolher entre duas categorias de pavilhões, padrão - que podem ser nas categorias bronze, prata ou ouro - e customizado. Além disso, nesta primeira etapa as organizações devem indicar os serviços que irão utilizar, a exemplo de limpeza, audiovisual, internet, alimentação, interpretação e promotores de vendas.

Etapas

Após a manifestação de interesse, será realizada uma triagem inicial das inscrições pelo comitê organizador e a revisão dos pré-selecionados. Em seguida, os participantes aprovados serão notificados e devem confirmar a participação

O formulário de manifestação de interesse está disponível no site da Green Zone