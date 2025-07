COP 30: Sebrae inaugura 1ª agência na Ilha do Combu com foco em bioeconomia e turismo sustentável

A Ilha do Combu, em Belém, agora conta com a Agência Sebrae Ilhas, um espaço dedicado ao fortalecimento da bioeconomia e do turismo sustentável, com foco na capacitação e apoio a pequenos empreendedores locais. A inauguração, realizada na manhã desta quarta-feira (30/07), é mais uma ação estratégica do Sebrae Pará para promover o desenvolvimento sustentável da região, em sintonia com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Papel do Sebrae no estado

A Agência Sebrae Ilhas é um marco para o Sebrae no Pará. Segundo Rubens Magno, diretor-superintendente da instituição, o Sebrae no estado se destaca por sua capilaridade única, alcançando 100% dos 144 municípios.

“Hoje, a presença do Sebrae no Combu e em outras ilhas, como Murucutu e Ilha Grande, já traz resultados concretos, com o número de empreendedores formais saltando de dois para 70 só no Combu”, afirmou Magno.

A nova agência, localizada na Ilha do Combu, é projetada para atender não apenas à comunidade local, mas também aos visitantes que buscam se conectar com a natureza e com as tradições ribeirinhas.

“Estamos criando um ambiente onde os pequenos negócios possam crescer com o apoio de toda a infraestrutura que o Sebrae oferece, com foco em sustentabilidade e inovação”, explicou o diretor.

A estrutura da agência foi pensada para ser um exemplo de respeito ao meio ambiente.

Além de utilizar energia solar, o local conta com um sistema de captação de água desenvolvido a partir de caroço de açaí, uma invenção de pequenos empreendedores locais, que simboliza a criatividade e o potencial da região.

Novo rumo para o turismo sustentável

Cássio Andrade, vice-prefeito de Belém, destacou a importância da Agência Sebrae Ilhas no contexto da COP 30, que será realizada na capital em novembro de 2025. Segundo ele, o turismo sustentável é um dos maiores vetores de desenvolvimento para a região, especialmente considerando as 42 ilhas de Belém.

“Estamos de portas abertas para o mundo e queremos mostrar que, além de belezas naturais, o Pará também é capaz de oferecer experiências sustentáveis e de respeito ao meio ambiente”, afirmou Andrade.

Segundo Cássio, a iniciativa é mais relevante com a proximidade da COP 30, evento internacional que trará mais de 50.000 pessoas a Belém.

“Precisamos que o turismo seja não apenas uma fonte de renda, mas também uma maneira de preservar a natureza e impulsionar a economia local, criando empregos e oportunidades para todos”, completou o vice-prefeito.

Empreendedores locais celebram a nova agência

Ana Cardoso, dona de uma chácara na Ilha do Combu, compartilhou sua alegria com a inauguração da agência:

“O Sebrae foi o grande catalisador para o desenvolvimento dos nossos negócios. Antes, faltava uma estrutura física, e agora temos um ponto de apoio mais próximo, que vai ajudar a potencializar o nosso trabalho.”

O negócio dela oferece aos visitantes uma experiência imersiva na natureza, permitindo que se conectem com a tranquilidade e a beleza do local.

Eda Pereira, outra empreendedora da ilha e agora agente de desenvolvimento local, ressaltou o impacto que o Sebrae tem na vida dos ribeirinhos.

“Essa agência veio para nos ajudar a formalizar e expandir nossos negócios. Vou poder orientar outros empreendedores locais sobre como se formalizar e aproveitar as oportunidades que o Sebrae oferece”, disse Eda, que também será responsável pelo atendimento de empreendedores que buscam abrir os próprios negócios na região.

Sustentabilidade em cada detalhe

A Agência Sebrae Ilhas tem várias marcas de sustentabilidade. O sistema de captação e tratamento de água, por exemplo, é um dos maiores exemplos disso.

“Usamos a água do rio, tratada por um sistema que também contribui para a economia local, utilizando caroço de açaí na filtragem. Tudo pensado para ser de baixo custo e sustentável”, explicou Rubens Magno.

A agência também contará com uma loja colaborativa, onde pequenos empreendedores locais poderão comercializar seus produtos e serviços, fortalecendo ainda mais a economia da região. A loja será um ponto de encontro entre os moradores das ilhas e os turistas.

A agência não se limita a ser um ponto de apoio. Ela é também um centro de capacitação e inovação. Cursos e workshops voltados para a sustentabilidade, o marketing, a educação ambiental e a inovação serão oferecidos aos empreendedores locais.

“Queremos que os empreendedores não apenas aprendam a gerenciar seus negócios, mas também se tornem líderes em práticas sustentáveis e em turismo de experiência”, concluiu Rubens Magno.