COP 30: Hotéis e restaurantes em Belém já se preparam para contratar; veja os cargos mais demandados

Cozinheiros, camareiras, garçons, recepcionistas, concierges. Esses são alguns dos cargos mais procurados pelos setores de alimentação e hospedagem em Belém, que já começaram a se movimentar para a realização da COP 30, marcada para novembro. A expectativa é de contratações a partir do segundo semestre, principalmente em regime temporário, com reforço de equipes voltado ao atendimento de um público internacional.

Nos meios de hospedagem, a movimentação deve começar mais cedo. “Em julho, mais ou menos, começam essas contratações. As seleções já começaram agora, para que em julho os profissionais sejam contratados e passem pelos treinamentos, deixando tudo ajeitado para outubro e novembro”, diz Fernando Soares, representante do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Pará.

Soares diz que essas vagas, no entanto, devem ser temporárias, com contratos de até 30 dias, válidos apenas durante o período da conferência. “Vamos supor que tem quatro andares, e o hotel tem quatro camareiras, uma por andar, e uma profissional foguista. Durante a COP vai precisar de dez. Mas terminou a COP, eu não preciso das dez”, explica Fernando.

Fernando Soares diz que expectativa é de que as contratações comecem em julho (Thiago Gomes / O Liberal)

Na área da alimentação, o cenário é semelhante: a contratação de garçons, garçonetes, cozinheiros, auxiliares de cozinha e barmen deve ocorrer mais perto do evento, com maior flexibilidade — inclusive com pagamento por diária. “Você pode contratar durante só o período dos eventos, na base da diária ou com contrato por prazo determinado. Com isso, você tem uma mobilidade maior na mão de obra”, afirma.

Apesar disso, ele reforça que é necessário treinamento para garantir um atendimento adequado. “Há necessidade de dominar um idioma ou contratar pessoas que dominem, tipo inglês, espanhol, francês, para servir de tradutor para os garçons e garçonetes. O inglês é a língua universal, mas nem todo mundo fala com boa nitidez. Isso complica às vezes”, pontua Soares.

Capacitações voltadas a pequenos negócios são intesificadas

A qualificação de profissionais já está em andamento. O Sebrae no Pará tem intensificado as capacitações voltadas a pequenos negócios desde que Belém foi anunciada como sede da COP.

“As ações estão concentradas nos eixos de hospitalidade, alimentos e bebidas, economia criativa e mobilidade”, afirma Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae/PA. “Já capacitamos 3.550 pessoas em 50 turmas, desde o início do convênio com o Airbnb. A meta era de 3 mil empreendedores até dezembro deste ano, e a gente já bateu essa meta”, completa.

Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Segundo Magno, a procura maior tem sido por cursos na área de hospedagem e também pelo programa Prepara Gastronomia, lançado em março. A iniciativa oferece oficinas, mentorias e consultorias técnicas voltadas a empreendedores da alimentação. “As 260 vagas oferecidas estão quase esgotando, por profissionais da Grande Belém, Abaetetuba e Barcarena”, afirma.

O curso de hospedagem realizado com o Airbnb é dividido em quatro módulos, com temas como gestão de reservas, qualidade de atendimento e precificação. “Os empreendedores aprendem temas como gestão de reservas, atendimento e precificação, para oferecer a melhor experiência possível aos visitantes”, completa Rubens Magno.

As formações acontecem não só na capital, mas também em cidades da Região Metropolitana e em municípios estratégicos, como Abaetetuba, Barcarena e Soure.

Hoteis se planejam para aumentar equipe com demanda de reservas

As expectativas para o setor hoteleiro se refletem também no movimento de reservas. Em um hotel no centro de Belém, a procura já começou a aumentar. “A gente já tem bloqueios para o período da COP 30 e percebe um interesse crescente, especialmente de empresas e agências que trabalham com eventos internacionais”, diz Fernando Arruda, gerente da unidade.

Segundo ele, o hotel trabalha atualmente com 22 funcionários, mas deve ampliar a equipe nos próximos meses. “A projeção é contratar pelo menos mais oito pessoas entre setembro e outubro. Precisamos reforçar recepção, cozinha, limpeza e atendimento em geral. Já estamos mapeando perfis e vamos começar as entrevistas ainda no primeiro semestre”.

Arruda afirma que a equipe está sendo preparada com foco no atendimento a um público diverso. “Estamos oferecendo cursos de inglês básico, reforçando protocolos de recepção e já adaptamos parte dos nossos materiais para hóspedes estrangeiros. A COP 30 é uma oportunidade única e queremos deixar uma boa impressão de Belém”.

Veja quais os cargos mais demandados para a COP 30 em Belém para restaurantes e hoteis

Hospedagem: Camareira, recepcionista, mensageiro,concierge

Alimentação: Garçom/Garçonete, cozinheiro(a), auxiliar de cozinha, barman/bargirl

Outros perfis estratégicos:

Profissionais bilíngues (inglês, espanhol, francês) para apoio no atendimento

Instrutores ou monitores com foco em hospitalidade (capacitação prévia)