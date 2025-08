COP 30: empresários apresentam 135 soluções sustentáveis com foco em descarbonização

Faltando 100 dias para a COP 30, o setor empresarial brasileiro apresentou o “Brasil de Soluções”, plataforma que reúne 135 iniciativas sustentáveis de 58 empresas. Lançado durante o Congresso do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o projeto tem como foco a descarbonização de setores estratégicos, inclusão social e regeneração ambiental, com destaque para a visibilidade internacional que as propostas devem ganhar durante o evento em Belém.

O documento foi divulgado, durante o CEBDS (Congresso Sustentável do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), principal evento empresarial pré-COP30.

A COP30 acontece de 10 a 21 de novembro em Belém (PA), reunindo líderes mundiais para debater e definir rumos da política climática global.

A iniciativa, que conta com a participação de 18 setores da economia, organiza os cases em seis eixos estratégicos: floresta, energia, indústria, agricultura, infraestrutura e pecuária.

Segundo o levantamento, 85% das iniciativas estão alinhadas com os ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), 81% possuem documentação técnica que comprova seus impactos, e mais da metade conta com a participação direta de comunidades locais.

“Entramos nos 100 dias decisivos com a convicção de que o setor empresarial brasileiro tem não apenas a capacidade, mas também o compromisso de acelerar a agenda de implementação", disse Marina Grossi, presidente do CEBDS e enviada especial para o setor empresarial da COP30.

A plataforma está estruturada em três frentes:

Mapeamento de oportunidades de financiamento com instituições dispostas a investir na expansão dos projetos;

Compartilhamento de soluções entre empresas associadas ao CEBDS, promovendo a replicação de boas práticas;

Visibilidade internacional durante a COP30, posicionando o Brasil como um celeiro de soluções climáticas.

Uma prévia do trabalho será apresentado no próximo dia 12 ao Campeão Climático de Alto Nível da COP30, Dan Ioschpe, durante reunião do Conselho de Líderes do CEBDS em São Paulo, com presença de CEOs das empresas associadas.

Criado após a Rio+20, o Conselho de Líderes completa 10 anos como articulador entre setor privado e poder público. Foi nesse fórum que o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, convocou o CEBDS para liderar a agenda de coalizões multissetoriais.

Coalizões por setores estratégicos

Essas coalizões são voltadas à descarbonização de setores estratégicos, como transporte, energia, agricultura e minerais essenciais.

Uma das mais avançadas é a de transporte, liderada pela Motiva e pelo CEBDS, que já propôs 90 medidas para cortar emissões e atrair R$ 600 bilhões em investimento verde.

Na agricultura, a coalizão se apoia no LAB (Landscape Accelerator – Brazil), voltado à promoção da agricultura regenerativa no Cerrado e no Pará. O grupo deve apresentar, até a COP30, um plano de ação com metas para tornar o agronegócio brasileiro neutro em carbono até 2040.

Outras duas frentes devem ser anunciadas nos próximos dias: uma voltada a minerais essenciais, em parceria com a Vale, e outra para o setor de energia elétrica, com apoio de diversas entidades do segmento.

Para Grossi, a atuação integrada e técnica das coalizões reforça o papel do setor privado no cumprimento das metas climáticas.

“A descarbonização dos setores estratégicos é essencial para o Brasil cumprir suas metas e avançar rumo a uma economia de baixo carbono com ganhos ambientais, sociais e econômicos".