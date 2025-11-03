Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: é inaugurada em Belém a ‘Vila COP’, que irá hospedar convidados do evento climático

Após a realização da Conferência, o complexo será convertido em centro administrativo estadual, garantindo uso permanente da infraestrutura e contribuindo para a modernização da gestão pública

O Liberal
fonte

É inaugurada em Belém a ‘Vila COP’ que irá hospedar convidados da COP 30. (Reprodução / O Liberal)

A uma semana do início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será sediada em Belém de 10 a 21 de novembro, foi inaugurada nesta segunda-feira (3) a Vila COP, espaço que hospedará participantes do evento climático.

Localizada na avenida Brigadeiro Protásio, no bairro do Marco, em Belém, a obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e gerou 450 empregos diretos, consolidando mais uma entrega estratégica do Estado para o evento internacional.

Com área total de 19 mil metros quadrados, a Vila COP é composta por seis blocos, sendo cinco destinados à hospedagem, com 405 suítes modernas e equipadas, e um bloco para as áreas de serviço, com lobby, maleiro, escritórios, salas de reunião, academia, vestiários, quiosques de artesanato e souvenirs, além de espaços de conveniência, restaurante e bar-café.

Após a realização da Conferência, o complexo será convertido em centro administrativo estadual, garantindo uso permanente da infraestrutura e contribuindo para a modernização da gestão pública.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vila cop

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda