COP 30: é inaugurada em Belém a ‘Vila COP’, que irá hospedar convidados do evento climático

A uma semana do início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será sediada em Belém de 10 a 21 de novembro, foi inaugurada nesta segunda-feira (3) a Vila COP, espaço que hospedará participantes do evento climático.

Localizada na avenida Brigadeiro Protásio, no bairro do Marco, em Belém, a obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e gerou 450 empregos diretos, consolidando mais uma entrega estratégica do Estado para o evento internacional.

Com área total de 19 mil metros quadrados, a Vila COP é composta por seis blocos, sendo cinco destinados à hospedagem, com 405 suítes modernas e equipadas, e um bloco para as áreas de serviço, com lobby, maleiro, escritórios, salas de reunião, academia, vestiários, quiosques de artesanato e souvenirs, além de espaços de conveniência, restaurante e bar-café.

Após a realização da Conferência, o complexo será convertido em centro administrativo estadual, garantindo uso permanente da infraestrutura e contribuindo para a modernização da gestão pública.