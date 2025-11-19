Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30 documentou os caminhos para o combate às mudanças climáticas, diz Lula

Presidente disse, em coletiva, que a COP 30 criou os documentos que permitem a implementação necessária para combater a mudança do clima

Valéria Nascimento
Presidente Lula, primeira-dama, Janja Lula da Silva e ministros na coletiva à imprensa em Belém nesta noite de quarta-feira (19) (Tarso Sarraf / O Liberal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou, em coletiva a jornalistas, que Belém realizou a COP da ação. "Ficou clara a transição entre as COPs para negociação, mas também a COP 30, que criou os documentos que já permitem que nós possamos implementar muitas das coisas que são necessárias para combater a mudança do clima", afirmou ele.

Ele também frisou as atividades intensas em todos os níveis durante o evento global, citou a forte participação massiva de três mil indígenas, e felicitou tanto a participação dos movimentos sociais quanto a do empresariado.

O presidente  ressaltou que a escolha de Belém foi acertada, mesmo com a pressão de países apontando as dificuldades de infraestrutura da capital paraense. "Uma cidade que, segundo muita gente no Brasil, não estava preparada para fazer a COP, e aqui se fez a melhor COP", disse ele.

"Esta foi a COP onde o povo mais participou. Ela não é a COP do André Lago, do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ou do presidente Lula, acho que pode ser chamada a primeira COP do povo do mundo inteiro, porque aqui o mundo inteiro participou", disse o presidente Lula.

