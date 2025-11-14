COP 30: confira opções gastronômicas para explorar a culinária de Belém

Belém se transformou no centro das discussões climáticas com a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que segue até o dia 21 de novembro, mas, para além dos painéis e plenárias, a capital paraense tem uma atrativa riqueza gastronômica. Essa é a oportunidade ideal para os participantes do evento, entre estrangeiros e brasileiros de outras regiões, explorarem um roteiro da culinária local em locais como o tradicional Mercado do Ver-o-Peso, Mercado de São Brás, Estação das Docas, Porto Futuro II e até mesmo a orla de Icoaraci.

De refeições simples e tradicionais, como o peixe frito com açaí, a pratos mais elaborados servidos em restaurantes e espaços turísticos, Belém oferece uma variedade de sabores. Em mercados e restaurantes, o uso de produtos típicos da Amazônia, como o tucupi, o jambu e o açaí, reforça a culinária local. Por isso, durante a COP 30, visitantes têm a chance de conhecer a culinária paraense em diferentes pontos da cidade.

Mercado de São Brás

O Mercado de São Brás, bem no final da avenida Almirante Barroso, reúne mais de 80 empreendimentos. No local, é possível encontrar uma ampla variedade de opções, incluindo restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, docerias, sorveterias, cafeterias e até casas de caldo. Entre os estabelecimentos, destacam-se a Rosário Lanches (lanchonete), Porp's (pizzaria), Maroca (restaurante), Qué Chido - Tex-Mex Food (comida mexicana) e o AMZ Tropical Bar (bar).

A Praça de Alimentação funciona todos os dias, inclusive feriados, das 7h às 15h. Já o Corredor Gastronômico e Anexos funciona na segunda-feira das 15h às 22h; de terça a quinta-feira, domingos e feriados das 10h a 0h; e sextas e sábados das 10h à 1h.

Mercado do Ver-o-Peso

Uma parada obrigatória no mercado do Ver-o-Peso é o Box da Lúcia, renomado por sua culinária premiada. O destaque fica por conta do peixe frito, servido tradicionalmente com açaí, mas o menu oferece também uma variedade de outros peixes e proteínas regionais. Além disso, há outras barracas que mantêm a tradição do clássico peixe frito com açaí.

Nesses locais, vale a pena ousar e experimentar o açaí combinado com outras proteínas, como o charque Outras opções incluem peixe assado, frango caipira, maniçoba, vatapá e outros pratos típicos. Os boxes de refeição do Ver-o-Peso funcionam de segunda a sábado, na avenida Boulevard Castilhos França, bairro da Campina, de 11h às 15h.

Estação das Docas

Bem ao lado do Ver-o-Peso Estação das Docas, na Avenida Marechal Hermes, bairro da Campina, um dos principais pontos turísticos de Belém, oferece uma variedade de opções de gastronomia e lazer. O complexo abriga diferentes restaurantes. O Tio Armênio’ foca na culinária regional sofisticada. O ‘Capone Ristorante’ serve comida italiana autêntica, com massas e risotos. O ‘Marujos Restaurante’ é a opção para quem busca frutos do mar.

Para sobremesa, o local conta com a Sorveteria Cairu e a Gelateria D’amazônia, que oferecem sorvetes com sabores amazônicos, regionais e exóticos. E ainda há s cervejas artesanais da ‘Amazon Beer’ são outra atração. Elas se destacam pelos sabores como açaí e taperebá. O complexo funciona de domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite. Às sextas-feiras e sábados, o horário se estende, funcionando das 10h à 1h da manhã.

Porto Futuro II

Além dos centros culturais, o recém-inaugurado Porto Futuro II, na avenida Marechal Hermes se tornou mais um dos atrativos gastronômicos de Belém. No local, pode-se encontrar uma variedade de opções gastronômicas, incluindo restaurantes hamburguerias (Greendor Burguer), pizzarias (Frigio), bares com drinks regionais (Pubá e Muamba) e sorvetes com sabores da Amazônia (Cairu e Maioca) e Point do Açaí. Com 15 estabelecimentos de gastronomia, o equipamento público funciona de horário de 9h às 22h.

Orla de Icoaraci

Mas não é só o centro de Belém que movimenta a gastronomia. Na orla de Icoaraci, é possível saborear pratos regionais, como caldeiradas e moquecas de peixe com camarão, em restaurantes como o Na Panela (rua Siqueira Mendes, nº 311). Demais opções incluem chapas mistas com açaí, peixe frito, unha de caranguejo e uma variedade de petiscos à base de peixes e mariscos. Outra parada típica é o Cantinho da Tapioca (travessa do Cruzeiro, 276, em frente à Concha Acústica), conhecido pelas tapiocas tradicionais, doces e regionais. Com horário a confirmar nas redes sociais.

