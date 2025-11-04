COP 30: Arquidiocese de Belém recebe delegações católicas internacionais

A Arquidiocese de Belém inicia, nesta terça-feira (4), a recepção de delegações internacionais da Igreja Católica que estarão na capital para acompanhar a COP 30. Os convidados irão integrar a programação religiosa organizada pela Igreja local entre os dias 11 e 16 de novembro. Ao longo dos próximos dias, aproximadamente 120 visitantes estrangeiros e brasileiros serão acolhidos em casas de retiro e paróquias da Arquidiocese.

Entre os participantes estão o Secretário de Estado da Santa Sé, o Núncio Apostólico no Brasil, oito cardeais, nove arcebispos, 26 bispos, além de padres, religiosos e leigos de países como Itália, Índia, Peru, Filipinas, Nigéria, Congo, Ruanda, Sérvia e Colômbia.

A chegada da representação do Vaticano começa com Dom Giambattista Diquattro, Núncio Apostólico no Brasil e chefe adjunto da delegação da Santa Sé para a COP30. Na quarta-feira (5), às 21h, desembarca em Belém o cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, que liderará a comitiva como enviado direto do Papa Francisco.

Além de autoridades eclesiásticas, o grupo contará com especialistas e consultores da Secretaria de Estado do Vaticano, dos dicastérios para o Desenvolvimento Humano Integral e para a Cultura e Educação, além de profissionais das áreas jurídica e técnica. A delegação está autorizada a circular na Zona Azul da COP 30.

Programação

As atividades promovidas pela Arquidiocese irão ocorrer em quatro polos na Região Metropolitana de Belém, com debates, celebrações litúrgicas, oficinas, exposições, intervenções culturais e ações de conscientização sobre temas socioambientais. A iniciativa reforça o compromisso da Igreja com a ecologia integral e o diálogo sobre os desafios ambientais contemporâneos.

Locais e datas

11 a 14/11 – Polo Social: Colégio Santa Catarina de Sena

11 a 14/11 – Polo Educação e Saúde: Faculdade Católica de Belém

13 a 16/11 – Polo Juventude: Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Icoaraci)

14/11 – Polo Sustentabilidade: Santa Bárbara (Região Episcopal Nossa Senhora do Ó)

A programação completa está disponível no site oficial da Arquidiocese.

Missas em diferentes idiomas

Durante o período, haverá celebrações eucarísticas em inglês, italiano, espanhol e francês em diversas igrejas da capital, incluindo a Basílica de Nazaré, a Paróquia São José de Queluz, a Igreja Nossa Senhora do Carmo e a Paróquia São Francisco de Assis.

Alguns destaques da agenda litúrgica:

Sábado, 8/11

8h – Missa em inglês – Igreja do Carmo

10h – Missa em italiano – Paróquia São José de Queluz

17h – Missa em espanhol – Paróquia São Francisco de Assis

Domingo, 9/11

11h – Missa em espanhol – Paróquia São Francisco de Assis

16h – Missa em francês – Igreja do Carmo

17h – Missa em inglês – Paróquia São José de Queluz

Segunda-feira, 10/11

19h30 – Missa em espanhol – Basílica de Nazaré

Sábado, 15/11

8h – Missa em francês – Igreja do Carmo

10h – Missa em italiano – Paróquia São José de Queluz

19h – Missa em inglês – Basílica de Nazaré

Domingo, 16/11

9h – Missa em espanhol – Paróquia São José de Queluz

16h – Missa em inglês – Igreja do Carmo

Sexta-feira, 21/11

19h30 – Missa em francês – Basílica de Nazaré