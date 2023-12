“Só o ambiente escolar pode transformar a consciência ambiental”, diz Helder Barbalho na COP 28

Na manhã deste sábado (2) (madrugada, no horário brasileiro), o governador do Pará, Helder Barbalho, participou de três agendas na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Os eventos abordaram a participação da sociedade civil no enfrentamento às mudanças climáticas; pobreza e sustentabilidade na Amazônia; e envolvimento da juventude para a transição ecológica.

O primeiro evento com a presença da delegação paraense foi o painel "Da COP 28 à COP 30: Fortalecendo o engajamento da sociedade civil em diálogos sobre mudança do clima”, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil. O encontro contou com a participação, além de Helder Barbalho, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; do ministro da Secretaria-Geral,Márcio Macedo; e de representantes da sociedade civil brasileira.

Durante o evento, Barbalho enfatizou a importância da construção coletiva para chegar até a COP 30, em 2025, que será realizada em Belém. "Que tenhamos a participação popular, um importante ativo para que, ao chegarmos em 2025, tenhamos a mais extraordinária oportunidade e encontro que envolvam todos os que se unem a esta causa nobre: a preservação do meio ambiente e a preservação dos povos que nele existem", ressaltou. O governador também lembrou uma das iniciativas da agenda ambiental do Estado que foram construídas com participação popular: o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN), que será lançado ainda neste sábado na COP 28.

Agenda social

O segundo evento foi o painel “Uma estratégia para a Amazônia sem pobreza e sustentável”, promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Helder Barbalho pontuou que é preciso avançar em políticas públicas sociais na região para que se alcance uma Amazônia sustentável.

“Precisamos ter clareza de que só teremos sucesso na agenda ambiental se tivermos capacidade de construir uma agenda social e econômica. Esse painel fala muito quando diz sobre a Amazônia sem pobreza e sustentável. Espero que possamos tirar do papel tudo aquilo que está sendo pensado, sonhado e discutido, com apoio da Apex, através do Banco da Amazônia, dos governos estaduais e do Congresso Nacional”, afirmou.

Educação ambiental nas escolas

O governador paraense também participou do lançamento da iniciativa "Green Rising Amazônia - Ação verde pela Amazônia", uma parceria público-privada com jovens para a sociobioeconomia, baseada na plataforma global Generation Unlimited, voltada ao empoderamento da juventude. A "Green Rising Amazonia" pretende conceber e fornecer estratégias focadas em crianças e jovens para impulsionar a transição ecológica mundial.

Sobre o assunto, Helder Barbalho disse que acredita que as estratégias de mudança comportamental sobre o meio ambiente devem passar pela juventude e lembrou que o Pará já tem Educação Ambiental como componente curricular obrigatório nas escolas estaduais.

"O grande desafio de preservar a floresta é mudar a consciência das pessoas sobre o uso da terra. Nós acreditamos que só o ambiente escolar é capaz de fazer esta transformação cultural e o reposicionamento da consciência das pessoas sobre o meio ambiente. Apostamos que as escolas públicas devem ser a locomotiva para impulsionar inclusive que este movimento chegue a universalização de todo o ambiente educacional do Pará e do Brasil", declarou. De acordo com o governador, 565 mil crianças e jovens paraenses, estudantes da rede estadual, já têm o tema em seu cotidiano.

Lançamento

A agenda da delegação paraense segue neste sábado, com o lançamento do Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa, que objetiva restaurar 5,7 milhões de hectares de florestas até 2035. O anúncio será realizado no Pavilhão do Consórcio Amazônia Legal na COP 28.