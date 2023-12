Governo do Pará e presidência da COP 28 assinam acordo de cooperação para a COP 30

Em agenda desta terça-feira (5) em Dubai, durante a 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente da COP atual, o sultão Ahmed Al-Jaber, assinaram um memorando de cooperação bilateral entre a COP 28 e a COP 30, que acontece em 2025, em Belém.

O objetivo do acordo é que a organização da COP de Dubai compartilhe conhecimentos com o governo do Pará nas áreas organizacional, logística e de capacitação de pessoas. O sultão Al Jaber garantiu que continuará trocando experiências com o Estado, que desde agora já recebe esse suporte da organização local, que compartilha conhecimentos com Comitê Estadual para a COP 30 que está em Dubai. “Isso não vai mudar. Vamos trabalhar com vocês e dar apoio até o final", prometeu o presidente da COP 28. Em agradecimento, Helder Barbalho presenteou Al Jaber com chocolates da Amazônia e um vaso de cerâmica marajoara.

Governador Helder Barbalho presenteou o sultão Al Jaber com um vaso de cerâmica marajoara e chocolates da Amazônia (Imagem: Fábia Sepêda/Especial para o Liberal, em Dubai)

Durante o encontro com o sultão, Helder Barbalho relembrou algumas das iniciativas da agenda climática do governo do Estado lançadas durante esta COP: o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, que prevê recuperação de 5,65 milhões de hectares de áreas degradadas; o acordo para rastreabilidade da cadeia da pecuária; e o acordo com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de 300 milhões de dólares para descarbonização do Estado.

"Esses são movimentos que impulsionam a caminhada do estado do Pará para cumprir com nossas metas e colaborar com a entrega do Brasil. O que queremos é deixar legado. Legado ambiental e legado de infraestrutura", explicou o governador, a respeito da preparação para a COP 30.