COP 28: Esboço do texto final cita COP 30 entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém

A Organização das Nações Unidas (ONU) ainda não confirmou oficialmente, mas a data da COP 30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, deverá ser entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025 em Belém, no Pará. O período já aparece no esboço do texto final da COP 28, que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desde o último dia 30 e será encerrada na próxima terça-feira, 12 de dezembro.

A confirmação da data é um marco importante para a preparação da conferência, que será a primeira a ser realizada no Brasil. O governo federal, o governo do Pará e a Prefeitura de Belém já estão trabalhando em conjunto para garantir o sucesso do evento.

Documento, redigido em inglês, sugere que a COP 30 seja realizada entre 10 e 21 de novembro de 2025 em Belém (Reprodução)

A COP 30 é um evento decisivo para o futuro do clima global. Os países participantes terão a oportunidade de negociar novas metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Também será uma oportunidade para discutir temas como adaptação às mudanças climáticas, perda de biodiversidade e financiamento para a ação climática.

A escolha de Belém como sede da COP 30 é simbólica. A cidade está localizada na Amazônia, uma região que tem importante papel para o clima global. A floresta amazônica é um importante sumidouro de carbono e desempenha um papel fundamental na regulação do clima.

A realização da COP 30 em Belém é vista como uma oportunidade para mostrar ao mundo o compromisso do Brasil com a ação climática e também uma oportunidade para promover a Amazônia como um modelo de desenvolvimento sustentável.