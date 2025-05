Coordenador da bancada do Norte na Câmara propõe debates em cidades amazônicas para a COP 30

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), coordenador da Bancada do Norte na Câmara dos Deputados, propôs a promoção de debates em cidades da Amazônia envolvendo representantes de diversos setores. A sugestão foi apresentada durante um encontro com o presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), embaixador André Corrêa do Lago.

Segundo Leite, o objetivo é reunir contribuições que possam ser levadas à conferência climática internacional. A reunião foi realizada na tarde desta terça-feira (20), na sede do Ministério das Relações Exteriores (MRE), em Brasília (DF).

A proposta do parlamentar amazonense é mobilizar profissionais e especialistas de áreas como educação, ciência e tecnologia, saúde e segurança pública para discutir os desafios locais e organizar sugestões que reflitam a realidade amazônica dentro das pautas da COP 30.

“É uma atividade que poderia ser coordenada com entidades de ensino e pesquisa locais, como os institutos federais. Dessa forma, construiremos um espaço para que a sociedade faça uma análise sobre a realização da COP30, mas também apresentem demandas a partir das suas realidades locais que poderão ser fundamentais para a compreensão do evento, ao final”, afirmou Sidney Leite.

O parlamentar defende que a iniciativa possa ser replicada em outros estados da região. A ideia também foi bem recebida pelo presidente da COP 30.

Corrêa do Lago mencionou que pretende promover discussões na fase preparatória da conferência em diferentes áreas da Amazônia, com início previsto para o segundo semestre de 2025. A meta é elaborar um documento final com a contribuição da região, a ser levado à COP com a participação de pesquisadores e docentes amazônicos.

“Estou pensando em visitar algumas universidades-chave da Amazônia, no mês de agosto. Precisamos aproximar a população. [Com isso] A gente chegaria a um documento de todos os estados da região para ser apresentado na COP”, declarou o embaixador, reforçando a intenção de envolver a comunidade acadêmica na construção dos temas que serão levados à conferência global.

O que é a COP30?

A COP 30 é a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), evento anual que reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e membros da sociedade civil para debater medidas de enfrentamento à crise climática. A conferência será sediada em Belém (PA), em novembro de 2025, e terá foco especial na Amazônia, sendo considerada um marco nas discussões globais sobre o clima.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia