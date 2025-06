Comissão de Meio Ambiente discutirá papel da agricultura familiar na COP 30

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal realiza, nesta terça-feira (10), às 9h, uma audiência pública para debater o papel da agricultura familiar cooperativada nas discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro, em Belém (PA). O debate foi proposto pelo presidente da comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES), por meio do requerimento REQ 7/2025 - CMA.

Segundo o parlamentar, os agricultores familiares devem ocupar um espaço de destaque nas negociações climáticas internacionais, não apenas como um dos setores mais afetados pela crise ambiental, mas também como agentes ativos na construção de soluções sustentáveis e inclusivas. Contarato também destacou que a realização da COP 30 na região amazônica representa uma oportunidade para valorizar modelos produtivos que aliam geração de renda e preservação ambiental.

Durante a audiência, será apresentado o Manifesto do Cooperativismo da Agricultura Familiar para a COP 30, elaborado pela União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes). O documento reúne 12 propostas que abrangem temas como agroecologia, bioeconomia, justiça climática, acesso a financiamento verde, sociobiodiversidade, energias renováveis e inclusão produtiva.

A Unicafes representa atualmente mais de 1,5 mil cooperativas e cerca de 1 milhão de cooperados em todo o país. De acordo com o senador, a entidade tem contribuído com propostas concretas para a agenda climática nacional e internacional.

Estão entre os participantes confirmados da audiência: Alex Macedo, coordenador de Meio Ambiente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB); Andrea Porro, secretário-geral da Organização Mundial dos Agricultores (OMA); Aparecido Souza, presidente da Unicafes; e Liara Carvalho, analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

A audiência será interativa, com participação aberta da sociedade civil. Perguntas e comentários podem ser enviados pelo telefone 0800 061 2211 ou por meio do Portal e-Cidadania, onde também é possível obter declaração de participação, válida como atividade complementar para estudantes.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia