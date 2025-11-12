CNI e Fiepa debatem transição para economia de baixo carbono em Belém

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) reuniu empresários, autoridades e especialistas nacionais e internacionais em Belém, nesta quarta-feira (12), para discutir os caminhos da indústria rumo à sustentabilidade e à transição energética. O encontro, intitulado SB COP Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono, ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e integrou a programação paralela da COP30.

O presidente da Fiepa, Alex Carvalho, ressaltou a importância de sediar o evento em um momento em que a capital paraense está no centro das atenções mundiais por causa da conferência climática da ONU. Segundo ele, a aproximação entre os setores produtivos e a pauta ambiental representa uma oportunidade de transformar realidades e gerar desenvolvimento na região amazônica.

“Fazer isso é internalizar riquezas e conhecimento. Tê-los aqui simboliza a abertura de novas oportunidades, para que investimentos nacionais e internacionais possam aportar em nossa terra, trazendo a capacidade de transformar realidades e superar desafios ainda presentes, como o fato de 45% da população vive abaixo da linha da pobreza”, acrescentou.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, destacou que a sustentabilidade deixou de ser uma escolha opcional para as empresas e passou a ser elemento central de competitividade. Ele defendeu que o país precisa demonstrar ao mundo o compromisso da indústria brasileira com o clima, conciliando desenvolvimento econômico, inovação e preservação ambiental. Alban também citou o potencial da Margem Equatorial como oportunidade de crescimento para a Amazônia, desde que conduzido com responsabilidade e respeito aos ecossistemas locais.

“É possível conciliar desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade, aproveitando com equilíbrio os benefícios que a natureza nos oferece. A Margem Equatorial, por exemplo, representa uma oportunidade concreta de desenvolvimento para a Amazônia, desde que feita com responsabilidade e respeito ambiental”, observou o presidente da CNI.

Durante o encontro, o governador do Pará, Helder Barbalho, reforçou o papel estratégico da Amazônia na agenda climática global e afirmou que o setor produtivo deve ser protagonista na transição para uma economia sustentável. Ele destacou que o desenvolvimento e a preservação ambiental não são agendas opostas, mas complementares, e defendeu que práticas produtivas sustentáveis passem a integrar a lógica das atividades econômicas.

“Foi um esforço coletivo, do governo e da sociedade, que nos trouxe a certeza de que tomamos a decisão acertada ao trazer, para a atmosfera amazônica, o maior evento de mudanças climáticas do planeta. Estamos preparados e muito orgulhosos de mostrar que somos capazes”, declarou.

Promovida pela CNI, com o apoio da Fiepa, a SB COP (Sustainable Business COP) é uma coalizão global criada para articular ações de sustentabilidade empresarial e apoiar as negociações climáticas da ONU. O diálogo realizado em Belém reforçou a importância de envolver o setor industrial na construção de soluções para uma economia de baixo carbono, especialmente em um território que simboliza os desafios e as oportunidades da Amazônia.