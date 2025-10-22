Chefs se unem para criar cardápios especiais durante a COP 30 em Belém

Com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em novembro, Belém se prepara para receber milhares de visitantes de todo o mundo. E um dos temas que ganha destaque e maior visibilidade cada vez mais é a gastronomia regional. O chef Claudomiro Maués, mais conhecido como Chef Bola, e o chef Marcos Aleixo, mais conhecido como Chef Dom Aleixo, por exemplo, colocam-se à disposição de hotéis e restaurantes paraenses, oferecendo consultoria, capacitação e menus exclusivos que unem tradição amazônica e técnica internacional.

E, junto com os debates ambientais, a gastronomia paraense também será uma das protagonistas do evento. Reconhecida como uma das cozinhas mais autênticas e saborosas do Brasil, marcada pela força dos ingredientes da floresta, dos rios e das ilhas, ela ganha agora um reforço especial: a parceria entre o Chef Bola), nascido em Soure, no Marajó, e o chef internacional Marcos Aleixo, nascido no Rio de Janeiro e que já conheceu 37 países.

Os dois profissionais se colocam à disposição de hotéis, restaurantes e empreendimentos gastronômicos interessados em oferecer cardápios exclusivos e treinamento técnico de equipes para o período da conferência. A proposta é unir identidade amazônica, técnica refinada e hospitalidade - elementos essenciais para mostrar ao mundo a riqueza cultural e sensorial da culinária paraense. “O que a gente quer, no primeiro momento, é divulgar o nosso trabalho para ‘vender’ um cardápio, 'vender’ ficha técnica, no sentido de dar cursos, dar técnica para o pessoal que está na cozinha de Belém, dos hotéis e restaurantes, ensinando comidas europeias”, explicou o chef Bola.

A ideia é agregar o conhecimento dos dois chefs junto ao povo de Belém, aos empresários de Belém que tiverem dificuldade de montar um cardápio para a COP e dar treinamento, acrescentou Chef Bola. A iniciativa busca fortalecer o setor gastronômico local, oferecendo capacitação e aprimoramento aos profissionais que estarão na linha de frente durante a COP 30. “Eu e o chef Marcos Aleixo vamos trabalhar na COP, lá no São José Liberto, com comidas. A gente vai estar lá, trabalhando no São José Liberto, no período da COP. Mas é um negócio diferente”, adiantou o chef marajoara.

Chef Dom Aleixo (Foto: Divulgação)

Além das ações diretamente ligadas à conferência, Chef Bola citou um projeto de longo prazo, que pretende capacitar cozinheiros paraenses para o mercado de trabalho internacional. “Estou atrás, dentro de Belém, de um espaço para a gente montar o nosso trabalho. Que é um trabalho de capacitação do nosso cozinheiro paraense para o mercado de trabalho internacional. Isso é para depois da COP”, explicou.

União de saberes: tradição e técnica a serviço da Amazônia

A parceria entre um chef paraense com raízes amazônicas e um chef com sólida formação internacional representa uma oportunidade única para valorizar e ao mesmo tempo profissionalizar ainda mais a gastronomia local. Enquanto Chef Bola traz a essência dos sabores marajoaras e o respeito à tradição, Marcos Aleixo contribui com sua experiência em alta gastronomia e gestão culinária - combinação que promete elevar o nível do atendimento gastronômico durante a COP 30.

Chef Bola (Foto: Divulgação)

Belém, reconhecida pela diversidade e originalidade de sua culinária, encontra nesse encontro de saberes um exemplo de como a cozinha pode ser um instrumento de identidade cultural e desenvolvimento econômico. Ingredientes como tucupi, jambu, camarão, peixes de rio, frutas regionais e ervas nativas têm conquistado cada vez mais espaço nas mesas do Brasil e do exterior, e os dois chefs pretendem mostrar ao público internacional o potencial desses sabores quando tratados com técnica e respeito à origem.

Gastronomia como identidade e vitrine da Amazônia

Durante a COP 30, Belém será vitrine não apenas das discussões climáticas, mas também da cultura e da gastronomia amazônica. A presença de chefs como Bola e Aleixo reforça a ideia de que a culinária é um dos mais poderosos instrumentos de valorização da região - capaz de traduzir em sabores toda a diversidade de um território que é, ao mesmo tempo, bioma, identidade e história. Com essa união de talentos, tradição e técnica se encontram para fazer da COP 30 um marco também na cozinha, levando ao mundo o melhor que o Pará tem a oferecer: autenticidade, sabor e criatividade com raízes amazônicas.

Perfis dos chefs

Chef Claudomiro Maués (Chef Bola) é considerado a alma gastronômica da Ilha do Marajó e tem como missão elevar a culinária marajoara ao palco da alta cozinha. Nascido e criado em Soure (PA), ele fundou o Solar do Bola, restaurante que celebra sabores com forte identidade local. Pratos como caldo de turu, filé marajoara e peixe ao molho de camarão são exemplos de sua proposta de “vender a história da Amazônia” por meio da comida.

Com um olhar voltado para ingredientes tipicamente paraenses e às técnicas respeitadas, o chef busca unir tradição e sabor refinado. Ele acredita que a “cozinha do Pará é única” e valoriza a simplicidade com sabor aprimorado.

Chef Marcos Aleixo é referência em gastronomia internacional, com mais de três décadas de carreira dedicadas à alta cozinha. Já comandou cozinhas de grandes hotéis, como Copacabana Palace, Radisson, Royalty e Santa Vista Rio, além de ter atuado em restaurantes premiados, como o San Sushi Leblon, reconhecido com estrela Michelin.

Com experiência internacional no Japão e na República Tcheca, traz em seu trabalho a fusão entre técnica, sabor e gestão, criando experiências gastronômicas únicas que unem tradição e inovação.

SERVIÇO – COMO CONTRATAR SERVIÇOS DE GASTRONOMIA PARA A COP 30

Contato do Chef Bola: (91) 9394-0820

Contato do chefe Marcos: (21) 97486-0289