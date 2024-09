Cerca de 500 jovens da América Latina se reúnem em Belém para evento pré-COP 30

Entre os próximos dias 06 e 10 de setembro, Belém receberá a Conferência Climática Regional de Juventudes Latinoamericanas (RCOY Latinoamérica 2024), que reunirá 500 jovens de toda a América Latina. O evento, preparatório para a COP-30, visa à construção de um documento que será entregue à Secretaria de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério dos Povos Indígenas, ao Ministério de Relações Exteriores, ao Governo do Pará e para o Cacique Raoni Metuktire, liderança indígena pela defesa da Amazônia e pelos direitos dos povos originários.

Jovens de toda a América Latina se dirigem a Belém para participar do evento que será realizado em quatro locais de Belém: o território quilombola Furo da Paciência, na Ilha do Combu, o centro comunitário Usina da Paz Jurunas/Condor, o núcleo de oficinas Curro Velho & Casa da Linguagem e o Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

Ao todo, são esperados cerca de 500 jovens e mais de 10 autoridades da região, entre ministros, secretários de governo, governadores e membros da Organização das Nações Unidas, que ao longo de cinco dias de intercâmbio sociocultural irão intercalar entre atividades culturais, formativas e a construção do documento que tem como foco três temas: Sociobiodiversidade, Educação Climática e Governança & Participação.

“Temos a oportunidade de evitar que o colapso climático que a humanidade está vivenciando tome proporções ainda maiores, mas precisamos agir de forma coletiva e decolonial agora.” diz Ana Rosa, diretora-executiva do Engajamundo, maior organização de jovens do Brasil.

A diretora também ressalta a importância de se criar espaços onde as juventudes indígenas, quilombolas, ribeirinhas, negras e periféricas possam participar das tomadas de decisões, pois são elas as maiores impactadas pelos efeitos de eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, queimadas e epidemias. “Precisamos modificar o sistema da discussão climática a partir da nossa ideia de ação”, afirma Ana Rosa.

Esta é uma iniciativa em colaboração entre as organizações latinas #Youth4COP30, Engajamundo, COP das Baixadas, Climalab, Jóvenes por el Clima, Sustainable Ocean Alliance (SOA Latam), Red de Juventudes Indígenas LAC, Mídia Indígena e Aerofólio Filmes. Após a conferência, a declaração elaborada será enviada à Conferência Global de Juventudes (COY19) e à Conferência das Partes (COP29), eventos de discussão internacionais sobre mudanças climáticas que ocorrerão em Baku, no Azerbaijão este ano.