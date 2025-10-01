Capacita COP30 oferece cursos gratuitos para motoristas; veja como se inscrever

A realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para novembro, deve ampliar significativamente a demanda por serviços de transporte em Belém. Para qualificar os profissionais do setor, a plataforma Capacita COP30 oferece cursos gratuitos voltados a motoristas de aplicativo, taxistas e condutores em geral. As formações abordam temas como atendimento ao passageiro, manutenção de veículos, segurança no trânsito e idiomas, com certificação válida em todo o Brasil.

Entre os destaques estão o curso de Cidadania no Transporte de Passageiros, voltado a motoristas de aplicativo e taxistas, além de formações em Higienização de Veículos Elétricos, Mecânica Descomplicada e Manutenção Preventiva de Veículos. Também estão disponíveis capacitações em Educação para o Trânsito, Excelência Profissional para Motoristas e Atendimento a Pessoas com Restrição de Mobilidade. As inscrições podem ser feitas na plataforma oficial do programa: www.capacitacop30.pa.gov.br .

Por serem totalmente online, os motoristas têm a flexibilidade de estudar conforme sua rotina. Ao final, todos recebem certificação reconhecida nacionalmente, um diferencial relevante para ampliar as oportunidades de trabalho, especialmente diante do impacto que a COP30 deve gerar no setor de transportes.

Atendimento inclusivo e profissional

Além das formações técnicas, a plataforma disponibiliza cursos de Inglês, Oratória e Libras, que contribuem para atender turistas estrangeiros, melhorar a comunicação com passageiros e promover a inclusão de pessoas com deficiência auditiva.

Parcerias que ampliam o alcance da formação

Desde a criação do programa, milhares de motoristas já foram certificados. A iniciativa está próxima de alcançar 30 mil participantes, com apoio de mais de 30 instituições públicas e privadas. Essa rede consolida o Capacita COP30 como uma das principais ações de qualificação profissional no Pará, com impacto direto no mercado de transporte.