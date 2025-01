Capacita COP 30 em Santarém: veja o curso gratuito disponível na cidade

Santarém, município considerado a Pérola do Tapajós e localizado a 733km de Belém do Pará, sede da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), é uma das cidades contempladas com curso do programa Capacita COP 30. A iniciativa de aprimoramento é ofertada à população pelo Governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). O evento da ONU ocorre em novembro deste ano.

Curso do programa Capacita COP 30 disponível em Santarém

Inglês avançado para negócios turísticos

Unidade: Eetepa Santarém

Turno: noite

Duração: 60 horas

Confira o passo a passo para se inscrever nos cursos do programa Capacita COP 30

Acesse o site oficial do programa Capacita COP 30 (clique aqui) Selecione a cidade desejada Escolha um dos cursos disponíveis Clique em “Fazer inscrição” Confira as informações do curso e aperta em “Inscreva-se” Preencha com os dados pessoais