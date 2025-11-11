Capa Jornal Amazônia
CAIXA lança selo ambiental para moradias individuais durante a COP 30

Nova certificação busca incentivar construções mais sustentáveis e acessíveis

Gabi Gutierrez
O anúncio ocorreu na COP 30, em Belém (PA), no painel “Habitação como Solução Climática: Selo Casa Azul e os desafios da COP 30" (Foto: Dinei Souza)

A CAIXA anunciou nesta terça-feira (11), em Belém, durante o segundo dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Selo Casa Azul Uni, voltado para construções habitacionais individuais com foco em sustentabilidade. A iniciativa amplia o alcance do Selo Casa Azul + CAIXA, criado em 2009, e pretende estimular práticas de construção que reduzam o impacto ambiental e melhorem a eficiência dos imóveis.

O novo selo avalia 16 critérios técnicos, entre obrigatórios e opcionais, que incluem ventilação e iluminação natural, economia de água e energia, gestão de resíduos, pegada de carbono, geração de energia renovável e paisagismo. As edificações podem receber três níveis de classificação — bronze, prata e ouro — conforme o grau de atendimento aos requisitos.

Segundo a vice-presidente de Habitação da CAIXA, Inês Magalhães, o selo surge como uma alternativa para famílias que desejam construir com consciência ambiental. “Lançamos uma certificação da construção individual, que é um produto que a CAIXA tem como diferencial para o financiamento daquelas famílias que querem, elas mesmas, construir a sua casa”, afirmou. “O selo agrega valor com orientações para o projeto e para o uso de materiais. Estamos muito felizes com esse lançamento.”

O Selo Casa Azul Uni tem como objetivo democratizar o acesso à moradia sustentável, permitindo que diferentes perfis socioeconômicos possam adotar soluções ambientalmente responsáveis. A proposta também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como Cidades Sustentáveis, Energia Limpa, Consumo Responsável e Ação Climática.

