Belém terá plano especial de limpeza e coleta de resíduos para a COP 30; entenda

Belém terá um plano especial de operação de limpeza e coleta de resíduos sólidos para atender às áreas que vão concentrar os principais eventos e delegações da COP 30, conferência climática da ONU que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro.

De acordo com o planejamento, a operação ocorrerá diariamente a partir das 22h nas áreas oficiais do evento, que são Blue Zone, Green Zone e Aldeia COP, evitando interferências na rotina urbana e garantindo agilidade na limpeza das vias e dos pontos de maior circulação de pessoas. O serviço será feito de forma setorizada e sustentável, com destinação diferenciada para resíduos orgânicos, compostáveis e rejeitos.

A proposta é desenvolvida pela Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão dos resíduos sólidos da capital paraense, em parceria com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). “A COP 30 será uma vitrine mundial, e nós temos um papel estratégico para assegurar que a cidade se apresente de forma limpa, organizada e alinhada aos princípios da sustentabilidade. Planejamos uma operação detalhada, com rotas noturnas e destinação ambientalmente correta, que reforça nossa responsabilidade com Belém e com o planeta”, destacou Bruno Muehlbauer, diretor-presidente de resíduos da Ciclus Ambiental.

Blue Zone

Na Blue Zone, área que concentrará as delegações e eventos oficiais, serão utilizados dois caminhões compactadores de 15 m³, com duas duplas de motoristas e coletores. Os resíduos orgânicos serão enviados à ConCaves, cooperativa que possui unidade de compostagem localizada na Avenida Bernardo Sayão, e os rejeitos seguirão para o Aterro Sanitário de Marituba.

Green Zone e Aldeia COP

Na Green Zone, também situada no entorno da Avenida Júlio César, atuará uma outra equipe — um caminhão compactador e três colaboradores — com o mesmo sistema de separação e destinação. Já na Aldeia COP, montada na Universidade Federal do Pará (UFPA), o trabalho incluirá o recolhimento de resíduos sólidos de classe 2, também encaminhados ao aterro sanitário.

“Queremos que a COP 30 também seja um marco para a gestão de resíduos em Belém, mostrando que é possível unir tecnologia, planejamento e compromisso ambiental em uma cidade amazônica”, completou Muehlbauer.

Operação Polígono da COP 30

Como parte desse esforço, a Ciclus e a Sezel também executam a “Operação Polígono da COP 30”, um grande mutirão de limpeza, capinação, roçagem, raspagem e pintura de guias e postes em 47 quilômetros de vias situadas na área que concentra os principais pontos turísticos e hotéis, além das rotas das delegações internacionais.

A ação mobiliza 14 equipes diurnas que atuam de forma coordenada nos bairros Nazaré, Campina, Reduto, Umarizal, São Brás, Batista Campos, Condor, Marco, Fátima, Canudos, Cremação, Cidade Velha e Guamá. Entre as vias contempladas estão avenidas como Nazaré, Magalhães Barata, José Malcher, Gentil Bittencourt, Alcindo Cacela, Serzedelo Corrêa, Conselheiro Furtado e Bernardo Sayão, assim como o Portal da Amazônia e a Avenida Portugal, na orla da Cidade Velha.

De acordo com o diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental, o objetivo é oferecer uma cidade acolhedora, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a hospitalidade amazônica. “Teremos a oportunidade de levar o mundo a conhecer o protagonismo da Amazônia e de Belém em ações concretas de sustentabilidade. Nosso papel, ao lado da Prefeitura, é garantir que essa transformação também se reflita nas ruas, em limpeza, conservação e cuidado com o espaço público. Queremos que cada visitante perceba que a cidade está sendo preparada com responsabilidade e respeito ao meio ambiente”, afirmou Bruno Muehlbauer.