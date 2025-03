Belém inicia debates mensais sobre a COP 30 nesta sexta-feira, 14

A proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) tem mobilizado diferentes operadores do direito em Belém, que promoverão uma série de debates mensais até a data do evento. O primeiro encontro acontece no dia 14 de março, às 12h15, no restaurante Pommedor, e terá como tema "A Importância da COP 30 em Belém". A iniciativa busca refletir sobre os impactos da conferência global na cidade e discutir questões jurídicas, econômicas e sociais relacionadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento local.

A iniciativa é liderada pela Associação da Advocacia Paraense (AAPA), em parceria com o Instituto dos Advogados do Pará (IAP), a Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará (OAB-PA) e o Grupo Liberal.

O presidente da AAPA, Clóvis Malcher, destaca a relevância do evento e a necessidade de engajamento local. "Temos que aproveitar a COP 30 para mostrar nossa importância nessa discussão e reforçar a necessidade do mundo nos incluir nela", afirma. Ele ressalta que a AAPA pretende participar ativamente das discussões sobre mudanças climáticas e preservação ambiental, trazendo um olhar crítico e fundamentado nas manifestações científicas sobre o tema.

A iniciativa também busca aproximar a sociedade civil das discussões sobre os desafios jurídicos e institucionais relacionados à conferência. "A realização da COP 30 em Belém representa uma oportunidade única para debater o futuro da Amazônia e os desafios jurídicos que envolvem o desenvolvimento sustentável", observa Sávio Barreto, representante da OAB-PA. Ele ressalta ainda o papel da advocacia na formulação de políticas públicas e na segurança jurídica de questões ambientais e sociais.

Além de operadores do direito, os encontros contarão com a presença de representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e agentes econômicos, como empresas e instituições financeiras, ampliando o alcance dos debates sobre os impactos da COP 30 para a região Norte.

Serviço

O quê? Debate "A Importância da COP 30 em Belém"

Quando? Quinta-feira (14 de março), às 12h15

Onde? Restaurante Pommedor

Inscrição? Via e-mail: aapaoficial@gmail.com

Valor? R$ 110 (almoço por adesão, buffet livre, água e refrigerante inclusos)