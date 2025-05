Belém terá 63º Encontro Ruralista com debates sobre Agro Pará na COP 30

"Os desafios do Agro Pará na COP 30". Esse é o tema central do 63º Encontro Ruralista, que acontecerá em Belém, de 3 a 4 de junho. A realização é da Faepa (Federação da Agricultura e Pecuária do Pará), que divulga a iniciativa como o primeiro grande evento pré-COP do agronegócio paraense em 2025.

De acordo com a Faepa, o Encontro se apresenta como a principal plataforma de discussão do setor agropecuário regional com foco na conferência climática mundial. O evento vai mobilizar lideranças nacionais e especialistas para debater o papel estratégico da agropecuária amazônica frente aos desafios climáticos globais.

O evento, ressalta a federação, "representa um marco para o agronegócio paraense, que busca se posicionar como protagonista nas discussões sobre desenvolvimento sustentável e inovação tecnológica, preparando-se para a conferência climática em Belém, em novembro deste ano".

Programação aborda políticas públicas e novas tecnologias

Conforme a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, a programação vai ter palestras e painéis que abordam desde políticas públicas às inovações tecnológicas. Entre os destaques, estão "O Agro na COP-30" com Muni Lourenço, vice-presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), e coordenador das comissões de meio ambiente e desenvolvimento da região Norte. Também, haverá a palestra "Agro, Amazônia e a COP-30" com Aldo Rebelo, jornalista e ex-deputado federal, relator do atual Código Florestal Brasileiro.

A programação inclui outros temas centrais, como a Cota de Proteção Ambiental (decreto nº 4.613/2025) com Nilson Pinto, presidente do Ideflor-Bio, e "Inovação, Indústria e Sustentabilidade abrem novos mercados para a Pecuária", com Evaristo Miranda, engenheiro agrônomo e pesquisador.

Haverá também debates sobre os impactos da reforma tributária para produtores rurais, apresentados por Renato Conchon da CNA, e os programas "Saúde no Campo” e “Agronorte”, com Eduardo Gomes de Oliveira do Senar Nacional.

Homenagens especiais com a Comenda Jahyr Seixas

A abertura do evento fará um tributo a Jahyr Seixas, ícone do agronegócio paraense falecido em abril de 2025 aos 101 anos. Em sua memória, foi instituída a Comenda Jahyr Seixas, para reconhecer personalidades que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do setor no Pará. Entre os homenageados estão o ministro das Cidades, Jader Filho.

Estão confirmados na mesa de abertura, o vice-presidente da CNA, Muni Lourenço; o produtor Roque Quagliato; o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Xinguara, Joel Lobato; e o diretor-superintendente do Sebrae-PA, Rubens Magno.

A Faepa informou que também vão compor a mesa, o governador Helder Barbalho; a vice-governadora Hana Ghassan e o ministro das Cidades, Jader Filho.

Inovação e casos de sucesso

O encontro vai reservar espaço especial para apresentação de cases de sucesso em inovação no agronegócio, incluindo o Programa de Melhoramento Genético de Búfalos de Corte do Pará. A discussão "Amazônia: Qual o seu valor para o mundo?" será conduzida por Luís Ercílio Faria Junior da UFPA, com reflexões sobre o papel econômico e ambiental da região.

I Fórum das Mulheres do Agro da Amazônia

Uma novidade desta edição é o I Fórum das Mulheres do Agro da Amazônia, comandado por Cristina Malcher. Ela preside a Comissão das Mulheres do Agro do Pará. A Faepa reitera que o Fórum fortalece a crescente participação feminina no setor agropecuário regional.

“O 63º Encontro Ruralista transcende um evento setorial tradicional, configurando-se como oportunidade estratégica de alinhamento entre as demandas globais de sustentabilidade e as práticas produtivas regionais. O objetivo é posicionar o Pará como referência mundial em agropecuária sustentável na Amazônia, estabelecendo um diálogo construtivo entre produtividade e preservação ambiental”, destaca a Faepa.