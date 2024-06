Belém sediará Alta Conferência da ONU; evento antecede a COP 30

César Mattar Jr, procurador-geral de Justiça do Estado do Pará, será o responsável por coordenar, em âmbito regional, uma das principais agendas preparatórias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O procurador será uma das pessoas à frente da organização da Alta Conferência das Nações Unidas sobre Segurança Humana e Justiça Climática, marcada para acontecer em abril de 2025, em Belém, meses antes da COP 30.

A conferência, organizada pelo Comitê Permanente do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Delinquente (COPLAD-ILANUD), com sede em San José, na Costa Rica, será presidida pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e contará com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho. O convite e a designação do procurador partiu do presidente do COPLAD, Eugenio Raul Zaffaroni.

“Estou muito entusiasmado com a iniciativa, certo de que promissores frutos serão colhidos e disseminados por todos os quadrantes do planeta, correspondendo aos anseios nas vertentes dos direitos humanos e do direito humanitário, bem como no fluxo do novo desenho de um mundo em transição, que corresponda ao necessário pacto global pela promoção do desenvolvimento sustentável, na forma preconizada pela Assembleia Geral das Nações Unidas", afirma César Mattar Jr.

Alto nível

A Alta Conferência das Nações Unidas sobre Segurança Humana e Justiça Climática é considerada um dos principais eventos preparatórios para a COP 30, que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025 na capital paraense. O objetivo do evento é discutir e propor soluções para os desafios globais relacionados à segurança humana e às mudanças climáticas, com um foco especial na Amazônia.

O evento reunirá autoridades internacionais e nacionais, especialistas em direitos humanos e direito humanitário, além de representantes de governos e instituições ambientais. Entre os participantes esperados estão ministros, governadores, líderes de ONGs, acadêmicos e outros profissionais. As conclusões da conferência serão encaminhadas à coordenação geral da COP 30, contribuindo para as discussões e decisões que serão tomadas em novembro.

Temas abordados

Durante a Alta Conferência, serão discutidos assuntos como a superação dos impactos negativos da desordem ecológica que afetam a saúde do planeta e o bem-estar humano, a promoção de políticas integradas entre governos e instituições para soluções de governança ambiental no sistema multilateral, e a criação de alianças internacionais para projetos sociais e serviços comunitários dedicados às comunidades vulneráveis na Amazônia.

Abordagem compreensiva: Desenvolvimento de estratégias para superar os impactos negativos da desordem ecológica sobre a saúde do planeta e o bem-estar humano;

Políticas integradas: Promoção de políticas integradas entre governos e instituições para soluções de governança ambiental no sistema multilateral, tanto em níveis nacional quanto regional e global; e

Suporte internacional: Promoção de alianças internacionais para projetos sociais e serviços comunitários beneficiando as comunidades carentes na Amazônia.