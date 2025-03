Belém sedia workshop sobre turismo sustentável na Amazônia

Belém recebe, na próxima sexta-feira (28), o Workshop Estratégias, Projetos e Recursos para o Turismo Sustentável, evento promovido pelo partido União Brasil que visa debater o desenvolvimento do turismo sustentável na Amazônia, com foco na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense em novembro.

O workshop reunirá prefeitos, vice-prefeitos, secretários de turismo e outras lideranças políticas do estado. O ministro Celso Sabino, presidente estadual do União Brasil, e a advogada Mila de Rueda, coordenadora nacional do Programa Coração da Amazônia, estarão presentes.

“Queremos ,com essa iniciativa, colaborar diretamente com as gestões públicas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, por isso, é muito importante a participação de todos”, destacou Cilene Sabino.

Programa Coração da Amazônia

O workshop faz parte da agenda do Programa Coração da Amazônia, um hub de inovação do Brasil 2044, lançado pelo União Brasil durante a COP 28, em Dubai. O programa busca construir um modelo de desenvolvimento regional sustentável para a Amazônia.

Durante o evento, os participantes receberão orientações sobre como acessar estratégias, projetos e recursos para impulsionar o turismo sustentável em suas cidades. A iniciativa visa colaborar com as gestões públicas e melhorar a qualidade de vida da população.

Serviço:

Evento : Workshop "Estratégias, Projetos e Recursos para o Turismo Sustentável"

: Workshop "Estratégias, Projetos e Recursos para o Turismo Sustentável" Data : Sexta-feira, 28 de junho

: Sexta-feira, 28 de junho Horário : 18h às 21h

: 18h às 21h Local: Hotel Princesa Louçã

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)