COP 30

Belém recebe simulação de escolta de chefes de Estado para a COP 30; veja rotas

Treinamento com PRF, Exército e órgãos de trânsito ocorre neste sábado (18) e visa preparar as equipes para o evento de novembro

O Liberal
fonte

Concentração será às 14h na Praça da República, no bairro da Campina (Divulgação / PRF)

Um exercício simulado de escolta de chefes de Estado será realizado neste sábado (18) como parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro, em Belém. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), militares do Exército Brasileiro (EB) do Comando Operacional Conjunto Marajoara, e equipes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) participarão da atividade. A concentração está marcada para as 14h, na Praça da República.

O treinamento real visa adestrar as equipes para as táticas, técnicas e procedimentos dos batedores, e também simular situações e condutas que poderão surgir durante o evento. Além disso, o exercício avaliará os possíveis impactos e reflexos no trânsito da região metropolitana de Belém, por conta dos desvios e bloqueios.

Para o simulado, a PRF mobilizará cerca de 100 policiais e o EB aproximadamente 25 militares. Todos esses integrantes farão parte das equipes de escolta, batedores e da coordenação da Central Conjunta de Escolta.

Rotas e monitoramento 

O exercício consistirá em escoltar comboios de dignitários em rotas diferentes pelas vias urbanas da cidade. Os comboios partirão da Praça da República em duas rotas protocolares: 

  • A primeira sairá do Hotel Princesa Louçã em direção ao Parque da Cidade.
  • A segunda sairá do Hotel Grand Mercure, também em direção ao Parque da Cidade.

Simultaneamente, outra equipe interagências estará no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para monitorar o trânsito e acompanhar em tempo real os deslocamentos dos comboios.

Serviço - Exercício simulado de escolta de chefes de Estado para a COP 30

Quando: sábado, 18 de outubro

Horário da concentração: 14h

Onde: Praça da República, no bairro da Campina, em Belém

Palavras-chave

polícia rodoviária federal

exército

cop 30

escolta de chefes de estado
COP 30
.
