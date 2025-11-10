Belém: MDS destina 143 toneladas de alimentos para participantes da sociedade civil na COP 30

Cerca de 143 toneladas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) serão destinados para a participação da sociedade civil na COP 30, em Belém. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo a pasta, serão doadas para a Cúpula dos Povos 84 toneladas de alimentos, incluindo arroz, feijão, farinhas, frutas, polpas, legumes, tubérculos e proteínas, totalizando aproximadamente R$ 1,4 milhão em alimentos.

Além disso, a Aldeia COP, espaço exclusivo da caravana dos povos indígenas, vai receber cerca de 53 toneladas de alimentos como proteínas, polpas, frutas, legumes e tubérculos, além de 1,2 mil cestas de alimentos com itens básicos como arroz, feijão, farinha, macarrão, açúcar, óleo e sardinha.

O total de investimentos será de R$ 1,3 milhão. O espaço conta com cerca de 3 mil lideranças indígenas e delegações nacionais e internacionais, com apoio do Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

Já para o IV Encontro Internacional dos Atingidos por Barragem, serão disponibilizadas 5,5 toneladas de alimentos, totalizando um investimento de R$ 90 mil.

O ministro Wellington Dias reforçou que o Brasil avança na construção de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e justos quando articula o combate à fome com a adaptação climática e a promoção da equidade social.

“O MDS apoia a COP 30, que coloca a Amazônia como palco das discussões mundiais sobre mudanças climáticas, da mesma forma que atua no combate à fome e à pobreza, fortalecendo a agricultura familiar, a participação da sociedade civil e aqui, especialmente, dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, protetores da floresta”, afirmou o titular do MDS.

Os alimentos começaram a ser entregues na sexta-feira (7.11) e serão preparados e servidos por voluntários e equipes de cozinha contratadas pelas organizações da sociedade civil, em parceria com cozinhas solidárias e outros equipamentos de segurança alimentar e nutricional.

A ação é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, que também será responsável por distribuir os kits de lanche para os voluntários do evento. O objetivo é promover uma alimentação saudável para uma maior e melhor participação da sociedade civil na COP 30.