Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Belém: MDS destina 143 toneladas de alimentos para participantes da sociedade civil na COP 30

A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os alimentos que serão destinados à sociedade civil na COP 30. (Foto: Divulgação | Ascom MDS)

Cerca de 143 toneladas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) serão destinados para a participação da sociedade civil na COP 30, em Belém. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo a pasta, serão doadas para a Cúpula dos Povos 84 toneladas de alimentos, incluindo arroz, feijão, farinhas, frutas, polpas, legumes, tubérculos e proteínas, totalizando aproximadamente R$ 1,4 milhão em alimentos.

Além disso, a Aldeia COP, espaço exclusivo da caravana dos povos indígenas, vai receber cerca de 53 toneladas de alimentos como proteínas, polpas, frutas, legumes e tubérculos, além de 1,2 mil cestas de alimentos com itens básicos como arroz, feijão, farinha, macarrão, açúcar, óleo e sardinha.

O total de investimentos será de R$ 1,3 milhão. O espaço conta com cerca de 3 mil lideranças indígenas e delegações nacionais e internacionais, com apoio do Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

Já para o IV Encontro Internacional dos Atingidos por Barragem, serão disponibilizadas 5,5 toneladas de alimentos, totalizando um investimento de R$ 90 mil.

O ministro Wellington Dias reforçou que o Brasil avança na construção de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e justos quando articula o combate à fome com a adaptação climática e a promoção da equidade social.

“O MDS apoia a COP 30, que coloca a Amazônia como palco das discussões mundiais sobre mudanças climáticas, da mesma forma que atua no combate à fome e à pobreza, fortalecendo a agricultura familiar, a participação da sociedade civil e aqui, especialmente, dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, protetores da floresta”, afirmou o titular do MDS.

Os alimentos começaram a ser entregues na sexta-feira (7.11) e serão preparados e servidos por voluntários e equipes de cozinha contratadas pelas organizações da sociedade civil, em parceria com cozinhas solidárias e outros equipamentos de segurança alimentar e nutricional.

A ação é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, que também será responsável por distribuir os kits de lanche para os voluntários do evento. O objetivo é promover uma alimentação saudável para uma maior e melhor participação da sociedade civil na COP 30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

mds

destina

143 toneladas

alimentos

participantes

sociedade civil
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda