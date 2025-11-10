Capa Jornal Amazônia
COP 30

'Belém deve receber até 60 mil visitantes durante a COP 30', afirma ministro Celso Sabino

Ministro do Turismo comemora resultados da preparação para o evento climático e destaca avanços na infraestrutura e na geração de empregos em Belém

Jéssica Nascimento
fonte

Ministro do Turismo, Celso Sabino (União). (Reprodução | Poder360)

No primeiro dia da COP 30 — a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas — o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou ao Grupo Liberal que Belém está preparada para receber o grande fluxo de visitantes previsto durante o evento. Segundo ele, a capital paraense vive um momento histórico, com melhorias significativas na infraestrutura e expansão do setor turístico.

Turismo fortalecido e cidade preparada

De acordo com o ministro, a estimativa é de 50 a 60 mil pessoas visitando Belém durante os dias de conferência, com pico de até 35 mil visitantes em um único dia. Sabino garantiu que a cidade tem estrutura suficiente para atender a todos, com novos hotéis, restaurantes e serviços turísticos em operação.

“Está tudo funcionando de forma perfeita. Muitos novos restaurantes funcionando, muitos novos hotéis funcionando. A cidade deu um salto de muitos anos para o futuro com a realização dessa COP”, afirmou.

O ministro ressaltou ainda que o evento é fruto de um grande esforço conjunto entre o governo federal e o setor privado. “É o resultado de muito empenho, de muito trabalho e recursos do governo federal que vieram através do Ministério do Turismo para financiar a construção desses empreendimentos”, explicou.

Formação e geração de empregos impulsionam o setor

Outro ponto destacado por Sabino foi o investimento na qualificação de mão de obra local. Segundo ele, a primeira escola nacional do turismo, instalada em Belém, já formou mais de 20 mil novos profissionais, prontos para atuar no mercado que se expande com a realização da COP 30.

“Estamos formando profissionais para esse novo turismo aqui no Pará. É um momento de transformação e de fortalecimento da economia local”, disse o ministro.

Encerrando a entrevista, Sabino demonstrou otimismo quanto ao andamento da conferência. “Só elogio para toda a equipe. Agora é manter o ritmo e o trabalho para que a gente consiga fechar com chave de ouro. Vai dar tudo certo”, concluiu.

COP 30
