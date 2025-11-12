Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

BB quer assinar operação de R$ 700 mi para macrodrenagem com Pará durante COP 30

Essa operação se adequa à linha de financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Estadão Conteúdo
fonte

Macrodrenagem no canal da Gentil, em Belém, em 2024 (Paula Lourinho / Ascom Seop / Arquivo)

O Banco do Brasil está em vias de assinar uma operação de crédito de R$ 700 milhões com o Estado do Pará, que sedia a COP30. Os recursos devem ser destinados a obras de infraestrutura em macrodrenagem, e há possibilidade de a operação ser firmada ainda durante a conferência.

"A gente pretende assinar na COP", disse o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o diretor de Governo do BB, Euler Mathias. "É uma operação para obras de infraestrutura em macrodrenagem, para o escoamento adequado das águas, o enfrentamento de enchentes e alagamentos, além do sistema de esgotamento sanitário."

Essa operação se adequa à linha de financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que vem sendo perseguida pelas instituições financeiras de desenvolvimento (IFDs).

Como mostrou o Broadcast, os desembolsos alinhados aos ODS atingiram R$ 2,3 trilhões de 2020 a 2024, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

