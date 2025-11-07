Barcos-hospitais disponibilizam atendimento médico e odontológico gratuito durante a COP 30

A população de Belém e visitantes poderão receber atendimento médico e odontológico gratuito na capital paraense, por meio dos barcos-hospitais Papa Francisco e Papa São João XXIII. As embarcações estão ancoradas em Icoaraci e seguem no distrito até a próxima quarta-feira (12), para prestar apoio humanitário e serviços de saúde durante a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30.

Ao todo, são mais de 86 multiprofissionais que estarão atendendo de 7 a 12 de novembro, com início às 6h30. A iniciativa é fruto da parceria entre o Governo do Pará e a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, responsável pela gestão das duas embarcações hospitalares.

Entre os atendimentos disponíveis, estão:

Exames de ultrassonografia

Mamografia

Tomografia

Raio X

Exames laboratoriais

Cirurgias

Odontologia

Oftalmologia, entre outros

O modelo de referência de barco-hospital ao mundo

Durante a COP 30, será apresentada a realidade da saúde pública na Amazônia com o seu contexto, as dificuldades, os desafios enfrentados, além de compartilhar a importância de valorizar o serviço voluntário na área da saúde, da medicina à odontologia.

“Podemos pontualizar sobre a questão de como fazer saúde pública, sobre a importância de trabalhar o incentivo da parte do voluntariado, da iniciativa privada, como também o financiamento do governo, para que a gente consiga levar da melhor forma possível a condição de saúde pública às comunidades, aos povos aqui da região”, diz o Frei Ezequiel Salvatico, responsável pelo Barco-Hospital Papa Francisco, que também espera apresentar à delegação do Vaticano a realidade da Igreja Católica na Amazônia.

Para Frei Matias, frade responsável pelo Barco-Hospital São João XXIII, o sentimento é de felicidade e animação com a participação na COP 30. A ideia é mostrar o trabalho e os serviços oferecidos pela embarcação para vários países do mundo. “Mostrar ao mundo o que somos capazes de fazer para levar a saúde a quem mais precisa, que é para o nosso povo da Amazônia”, destaca.

Compromisso da Igreja com a Amazônia

A Igreja Católica atua na região amazônica através da construção de meios que viabilizem ações de educação social, ambiental e de políticas públicas de saúde. A presença dos Barcos-Hospitais Papa Francisco e Papa São João XXIII na COP 30 reforça o compromisso com a promoção da saúde, dignidade humana e sustentabilidade na Amazônia, valores que dialogam diretamente com o espírito e os objetivos do maior evento ambiental do planeta.

“Estamos diante de dois milagres: o Barco Papa Francisco, inaugurado em 2019, e o Barco Papa São João XXIII, inaugurado em dezembro de 2024. Esses dois Barcos-Hospitais, tanto no Estado do Amazonas como no Estado do Pará, estão fazendo um trabalho maravilhoso resgatando vidas de muitas pessoas, conseguindo fazer acontecer a saúde nesses dois Estados, sobretudo também na nossa Amazônia”, enfatiza o bispo diocesano de Óbidos/PA, dom Bernardo Johannes.

O bispo agradece aos governos estaduais do Pará e Amazonas pelo apoio dado às embarcações, que beneficia milhares de pessoas. “Nosso coração está cheio de gratidão por todos aqueles que ajudam, os colaboradores e colaboradoras, os médicos e médicas, e os voluntários que se colocam à disposição para ajudar. Assim, estamos com uma grande corrente de caridade, pois a caridade jamais pode parar”, frisa.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades