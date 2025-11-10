Banco da Amazônia lança editais de patrocínio para 2026 durante a COP 30

Durante a COP 30, o Banco da Amazônia participa dos debates na Blue Zone, espaço oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. No evento, a instituição vai apresentar sua agenda voltada à bioeconomia, inclusão social e valorização da cultura amazônica.

Como parte dessa programação, o Banco anunciou o lançamento de dois novos editais de patrocínio para 2026, com investimento total de R$ 8,9 milhões, destinados a impulsionar projetos que promovam cultura, cidadania, esporte, meio ambiente e empreendedorismo na Amazônia.

Editais destinam R$ 8,9 milhões a projetos sustentáveis

As inscrições estão abertas até 28 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site do Banco da Amazônia, por meio dos links de Patrocínio e Centro Cultural.

O Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026 vai destinar R$ 3,9 milhões a iniciativas em cinco segmentos: social, ambiental, esportivo, cultural e mercadológico. Cada projeto poderá receber até R$ 80 mil, com foco em ações de inclusão produtiva, combate à fome, educação ambiental, preservação da floresta e difusão das expressões artísticas amazônicas.

Centro Cultural Banco da Amazônia terá investimento de R$ 5 milhões

O segundo edital, de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia, tem abrangência nacional e prevê investimento de até R$ 5 milhões. Serão contemplados projetos nas áreas de artes visuais, cênicas e música, com programação prevista entre abril de 2026 e abril de 2027. Cada iniciativa poderá receber até R$ 500 mil (artes visuais) ou R$ 200 mil (música e artes cênicas).

Os editais buscam também valorizar a diversidade cultural brasileira, destacando expressões de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas, reforçando o conceito de uma “Amazônia viva”.

Banco reforça protagonismo das comunidades amazônicas

“Sabemos que muitos dos grandes projetos transformadores nascem dentro das próprias comunidades amazônicas, com criatividade, conhecimento local e dedicação. É esse protagonismo que queremos fortalecer por meio desses editais”, afirmou o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa.

“Esperamos que os editais para 2026 sejam uma ponte entre talentos locais e recursos que permitam que boas ideias se tornem grandes resultados”, completou.

Para a gerente executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, investir em iniciativas culturais, esportivas e ambientais é contribuir para uma Amazônia viva, diversa e com oportunidades reais para todos.

“Nosso papel como banco de desenvolvimento é ser um agente ativo na promoção de soluções que integrem crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental”, destacou.

Com a presença na Blue Zone da COP30 e o lançamento dos novos editais, o Banco da Amazônia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o protagonismo amazônico, fortalecendo o elo entre cultura, economia criativa e sustentabilidade — pilares de uma Amazônia que inspira o futuro do planeta.