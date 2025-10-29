Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Arquitetura solidária: obra de Shigeru Ban que propõe abrigo emergencial sustentável chega a Belém

A visitação vai de 01 a 21 de novembro, no Parque da Residência, com entrada gratuita

O Liberal

A capital paraense recebe, de 01 a 21 de novembro, uma instalação que une inovação arquitetônica, consciência ambiental e responsabilidade social. É a Paper Log House, criada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban, vencedor do Prêmio Pritzker de 2014, o mais prestigiado da arquitetura mundial. A estrutura pode ser visitada gratuitamente na área externa do Parque da Residência, no bairro de São Brás.

A obra faz parte do projeto Disaster Relief, desenvolvido por Ban após o terremoto de Hanshin-Awaji, que atingiu o Japão em 1995. Com estrutura formada por tubos de papelão e madeira, a proposta oferece moradias emergenciais de baixo custo e rápida execução, voltadas a populações atingidas por desastres. O modelo já foi replicado em países como Índia, Haiti e Turquia.

VEJA MAIS

image Projeto ‘Casa Palafita’ da UFPA valoriza arquitetura amazônica e saberes tradicionais
Modelo sustentável de uma casa de palafita foi construído por alunos da Faculdade de Arquitetura da UFPA em parceria com instituições internacionais

image Carpinteiro do Marajó vai à ONU apresentar projeto sustentável desenvolvido no Pará
Mestre Valdiley participará do painel 'Design colaborativo com comunidades tradicionais da Amazônia', ao lado do arquiteto Luís Guedes, da Gua Arquitetura; e do designer Jay Boggo

Instalação valoriza arquitetura em situações de crise

A chegada da Paper Log House a Belém ocorre em um momento simbólico, às vésperas da realização da COP30, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas. A ação é promovida pela Japan House São Paulo, que realizou a exposição “Japonésia” na capital paraense em 2021.

A montagem da estrutura envolve a participação de estudantes e voluntários, destacando o trabalho coletivo como instrumento de transformação social. A proposta reforça o papel da arquitetura na reconstrução de comunidades diante de emergências humanitárias e climáticas.

image (Foto: Thiago Minoru/ JHSP_Paper Log House)

“A construção coletiva das casas é fundamental para promover a consciência sobre a importância do trabalho em conjunto na reconstrução das comunidades. Desde 2019 buscamos viabilizar projetos com Shigeru Ban nessa área e, agora, conseguimos trazer a Belém um dos modelos mais inspiradores de seu trabalho”, afirma Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da Japan House São Paulo e curadora da exposição.

Carlos Roza, presidente da Japan House São Paulo, destaca a relevância da proposta. “A presença da Paper Log House em Belém reforça o debate que iniciamos com Shigeru Ban em São Paulo: a arquitetura pode, e deve, ser parte das transformações sociais. Às vésperas da COP30, o projeto nos convida a refletir sobre como habitamos o planeta e como adaptar a construção civil às diferentes realidades climáticas e sociais.”

Estrutura será usada em atividades acadêmicas no Pará

A realização da obra em Belém é fruto da parceria entre a Japan House São Paulo, o escritório Shigeru Ban Architects, a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) e o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa).

Após o período de exposição, a Paper Log House será transferida para o campus do Cesupa, onde passará a abrigar atividades de ensino e pesquisa voltadas à habitação sustentável, arquitetura social e soluções adaptadas ao contexto amazônico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

arquitetura solidária

arquitetura sustentável
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda