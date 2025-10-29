Arquitetura solidária: obra de Shigeru Ban que propõe abrigo emergencial sustentável chega a Belém

A capital paraense recebe, de 01 a 21 de novembro, uma instalação que une inovação arquitetônica, consciência ambiental e responsabilidade social. É a Paper Log House, criada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban, vencedor do Prêmio Pritzker de 2014, o mais prestigiado da arquitetura mundial. A estrutura pode ser visitada gratuitamente na área externa do Parque da Residência, no bairro de São Brás.

A obra faz parte do projeto Disaster Relief, desenvolvido por Ban após o terremoto de Hanshin-Awaji, que atingiu o Japão em 1995. Com estrutura formada por tubos de papelão e madeira, a proposta oferece moradias emergenciais de baixo custo e rápida execução, voltadas a populações atingidas por desastres. O modelo já foi replicado em países como Índia, Haiti e Turquia.

Instalação valoriza arquitetura em situações de crise

A chegada da Paper Log House a Belém ocorre em um momento simbólico, às vésperas da realização da COP30, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas. A ação é promovida pela Japan House São Paulo, que realizou a exposição “Japonésia” na capital paraense em 2021.

A montagem da estrutura envolve a participação de estudantes e voluntários, destacando o trabalho coletivo como instrumento de transformação social. A proposta reforça o papel da arquitetura na reconstrução de comunidades diante de emergências humanitárias e climáticas.

(Foto: Thiago Minoru/ JHSP_Paper Log House)

“A construção coletiva das casas é fundamental para promover a consciência sobre a importância do trabalho em conjunto na reconstrução das comunidades. Desde 2019 buscamos viabilizar projetos com Shigeru Ban nessa área e, agora, conseguimos trazer a Belém um dos modelos mais inspiradores de seu trabalho”, afirma Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da Japan House São Paulo e curadora da exposição.

Carlos Roza, presidente da Japan House São Paulo, destaca a relevância da proposta. “A presença da Paper Log House em Belém reforça o debate que iniciamos com Shigeru Ban em São Paulo: a arquitetura pode, e deve, ser parte das transformações sociais. Às vésperas da COP30, o projeto nos convida a refletir sobre como habitamos o planeta e como adaptar a construção civil às diferentes realidades climáticas e sociais.”

Estrutura será usada em atividades acadêmicas no Pará

A realização da obra em Belém é fruto da parceria entre a Japan House São Paulo, o escritório Shigeru Ban Architects, a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) e o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa).

Após o período de exposição, a Paper Log House será transferida para o campus do Cesupa, onde passará a abrigar atividades de ensino e pesquisa voltadas à habitação sustentável, arquitetura social e soluções adaptadas ao contexto amazônico.