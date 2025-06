Áreas de lazer do Parque da Cidade devem ser abertas ao público a partir deste mês, diz governador

Uma comitiva de senadores da Subcomissão Temporária da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) desembarcou em Belém nesta quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, para acompanhar o andamento das obras voltadas à conferência climática, marcada para novembro de 2025. Entre os destaques da visita, o governador Helder Barbalho afirmou que o Parque da Cidade será parcialmente aberto ao público ainda em junho, com entrega definitiva à Organização das Nações Unidas (ONU) prevista para agosto.

A agenda dos parlamentares começou pela manhã com participação no Encontro Nacional de Presidentes de Comissões de Meio Ambiente do Legislativo Estadual, realizado na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Na sequência, a comitiva percorreu dois dos principais canteiros de obras da COP em Belém: o Porto Futuro II e o Parque da Cidade, que será um dos principais cartões-postais do evento internacional.

Durante a visita, o governador Helder Barbalho afirmou que as obras seguem no ritmo previsto e destacou a simbologia da data.

“É muito importante que possam vir aqui, até para, in loco, olhar aquilo que está sendo feito e levar ao Senado da República a mensagem dos avanços e da certeza de que aquilo que está planejado está sendo realizado”, disse.

Parque da Cidade será entregue em duas etapas

A estrutura do Parque da Cidade — que vai abrigar parte das atividades oficiais da COP 30 — deve ter a área de lazer aberta já em 28 de junho, e ser entregue às Nações Unidas no início de agosto para a instalação do padrão da zona azul e zona verde.

Helder Barbalho visita obras do Parque da Cidade nesta quinta-feira (5) (Pedro Guerreiro / Agência Pará)

Ainda segundo ele, todas as grandes obras previstas para Belém estarão concluídas até outubro, antes da realização do Círio de Nazaré, maior evento religioso da capital paraense e que mobiliza milhares de pessoas nas ruas da cidade.

A comitiva que visitou Belém integra o cronograma oficial da Comissão Temporária da COP 30 do Senado Federal, criada para fiscalizar e apoiar os trabalhos em andamento rumo à conferência climática. A expectativa do grupo é produzir um relatório com base nas visitas para orientar ações futuras do Legislativo.