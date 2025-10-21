Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

AgriZone entra na rota oficial de ônibus da COP 30 em Belém

Espaço coordenado pela Embrapa sediará mais de 40 eventos sobre agricultura sustentável e bioeconomia durante a conferência

O Liberal
fonte

Rotas conectarão hotéis, navios de hospedagem e pontos estratégicos de Belém aos espaços oficiais da COP 30 (Alex Ribeiro / Agência Pará)

A AgriZone, coordenada pela Embrapa com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), foi oficialmente incluída na rota de ônibus oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que começa no dia 10 de novembro e segue até o dia 21 do mesmo mês, em Belém (PA). No espaço, haverá debates sobre temas relacionados à bioeconomia, adaptação climática, agricultura regenerativa, restauração de áreas degradadas, segurança alimentar e financiamento verde.

Conforme informações divulgadas pela Embrapa, o ponto nº 64 – avenida Perimetral x Embrapa passa a integrar o trajeto das linhas exclusivas de ônibus que conectam os principais espaços da conferência, facilitando o acesso de delegações, pesquisadores e visitantes ao local.

Diretor do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Mapa, Bruno Brasil afirma que a AgriZone será uma "parada obrigatória" para todos que desejam discutir a agricultura como parte da solução para a crise climática, em um diálogo técnico e baseado em ciência. "Por isso mesmo, as linhas de ônibus oficiais da COP 30 terão uma parada na porta da Unidade da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, que irá abrigar a AgriZone e dezenas de eventos científicos ao longo das duas semanas da conferência”. 

Localizada na Embrapa Amazônia Oriental, a cerca de 1,8 km dos pavilhões oficiais da COP 30, a AgriZone reunirá mais de 40 eventos, funcionando como uma vitrine de ciência, tecnologia e inovação agropecuária sustentável. A partir da inclusão na rota oficial de transporte, o espaço reforça sua integração à Blue Zone e à Green Zone, áreas centrais da conferência dedicadas à agricultura sustentável, mudanças climáticas e segurança alimentar.

Transporte da COP 30 terá operação 24 horas

Delegações e participantes já podem acessar os mapas e informações de mobilidade criados para facilitar o deslocamento até o Parque da Cidade, sede principal do evento. A Blue Zone contará com 15 linhas de ônibus exclusivas, que operarão 24 horas por dia entre 1º e 23 de novembro. Ao todo, serão 250 veículos, sendo 40 elétricos e os demais equipados com tecnologia Euro 6, de baixa emissão de poluentes.

As rotas conectarão hotéis, navios de hospedagem e pontos estratégicos de Belém aos espaços oficiais da conferência, incluindo a AgriZone. Por razões de segurança e mobilidade, algumas vias terão bloqueios e barreiras de fiscalização.

COP 30

