AgriZone entra na rota oficial de ônibus da COP 30 em Belém

A AgriZone, coordenada pela Embrapa com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), foi oficialmente incluída na rota de ônibus oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que começa no dia 10 de novembro e segue até o dia 21 do mesmo mês, em Belém (PA). No espaço, haverá debates sobre temas relacionados à bioeconomia, adaptação climática, agricultura regenerativa, restauração de áreas degradadas, segurança alimentar e financiamento verde.

Conforme informações divulgadas pela Embrapa, o ponto nº 64 – avenida Perimetral x Embrapa passa a integrar o trajeto das linhas exclusivas de ônibus que conectam os principais espaços da conferência, facilitando o acesso de delegações, pesquisadores e visitantes ao local.

Diretor do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Mapa, Bruno Brasil afirma que a AgriZone será uma "parada obrigatória" para todos que desejam discutir a agricultura como parte da solução para a crise climática, em um diálogo técnico e baseado em ciência. "Por isso mesmo, as linhas de ônibus oficiais da COP 30 terão uma parada na porta da Unidade da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, que irá abrigar a AgriZone e dezenas de eventos científicos ao longo das duas semanas da conferência”.

Localizada na Embrapa Amazônia Oriental, a cerca de 1,8 km dos pavilhões oficiais da COP 30, a AgriZone reunirá mais de 40 eventos, funcionando como uma vitrine de ciência, tecnologia e inovação agropecuária sustentável. A partir da inclusão na rota oficial de transporte, o espaço reforça sua integração à Blue Zone e à Green Zone, áreas centrais da conferência dedicadas à agricultura sustentável, mudanças climáticas e segurança alimentar.

Transporte da COP 30 terá operação 24 horas

Delegações e participantes já podem acessar os mapas e informações de mobilidade criados para facilitar o deslocamento até o Parque da Cidade, sede principal do evento. A Blue Zone contará com 15 linhas de ônibus exclusivas, que operarão 24 horas por dia entre 1º e 23 de novembro. Ao todo, serão 250 veículos, sendo 40 elétricos e os demais equipados com tecnologia Euro 6, de baixa emissão de poluentes.

As rotas conectarão hotéis, navios de hospedagem e pontos estratégicos de Belém aos espaços oficiais da conferência, incluindo a AgriZone. Por razões de segurança e mobilidade, algumas vias terão bloqueios e barreiras de fiscalização.