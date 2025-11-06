AgriZone abre inscrições para visitas durante a COP 30

A AgriZone ou Casa da Agricultura Sustentáve abriu as inscrições para visitas, das 10h às 18h, durante todos os dias da COP30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima), em Belém, de 10 a 21 de novembro. O espaço une ciência, agricultura e segurança alimentar, numa verdadeira vitrine de tecnologias para a produção rural sustentável, na entrada da Embrapa Amazônia Oriental, na travessa Enéas Pinheiro, s/n, no bairro do Marco.

Conforme a Embrapa, os visitantes podem realizar credenciamento prévio ou na entrada da Casa, que fica a 1,8 km da Blue Zone e da Green Zone, no Parque da Cidade. "A AgriZone será espaço plural de diálogo entre líderes, cientistas e representantes de governos globais, em mais de 400 atividades como palestras, workshops, passeios imersivos e vitrines vivas sobre soluções tecnológicas sustentáveis para o campo, como ILPF e agricultura de baixo carbono", informa a Embrapa.

Casa da Agricultura Sustentável terá mais de 400 atividades técnicas em 11 dias; informações sobre 45 cultivares e 30 sistemas agropecuários sustentáveis (Foto: Divulgação / Embrapa)

Como funciona a inscrição

Faça a inscrição online e acesse o QR Code necessário para entrar na AgriZone: https://embrapa.agrizone.app.br/. A inscrição e o QR Code são válidos para todos os dias, de 10 a 21 de novembro.

As inscrições também podem ser feitas presencialmente na área de credenciamento da AgriZone, localizada na entrada da Embrapa Amazônia Oriental. O credenciamento estará aberto a partir de 9h30 para o público em geral, durante todos os dias do evento.

Credenciamento para a imprensa

Jornalistas que desejem visitar a AgriZone podem fazer o credenciamento em um site próprio.

Jornalistas brasileiros, acesse aqui

Imprensa estrangeira, acesse aqui.