Agenda cultural: programação agita a capital do Brasil na véspera do feriado

Nesta última semana de COP30, Belém segue movimentada. Nesta quarta-feira, 19, dia que antecede o feriado que celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a programação está intensa. Decretado feriado nacional desde 2023, data homenageia Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do período colonial brasileiro, e relembra a luta da população negra contra a escravização e o racismo.

Os dois momentos fazem a cidade ter uma agenda cultura recheada dentro e fora dos espaços oficiais da COP30, envolvendo música, cinema, exposições, gastronomia, feiras, dentre outros. Vale lembrar, que a maioria dos eventos é gratuita.

Veja a programação para a cidade:

- Na Freezone Cultural Action - Zona Sonora, festival cultural, a programação inicia antes mesmo do sol se por. Mistura Regional, May Ávila, Adriana Oliver, Maria Lu, Mharco Monteiro e Zaynara são as atrações do dia. Entrada gratuita.

Hora: 17h

Local: Freezone - R. Praça da Bandeira – Campina

- Na Enzone, espaço cheio de identidade amazônica, tem uma programação gratuita com muita música paraense. Para a véspera do feriado, o espaço leva a apresentação “O Grande Encontro do Brega do Pará” com Kim Marques, Marcelo Wall e Jurandy. Entrada gratuita.

Hora: 20h

Local: Enzone - R. Belém, S/N – Reduto

- O Programa Pedagógico da 2ª Bienal das Amazônias promove uma experiência dentro do projeto “Uma Noite no Museu”. Inspirados nas rodas de histórias contadas nas portas das casas amazônidas, o objetivo é relembrar e reinventar nossas visagens e assombrações, como a Matinta Perera.

Hora: 9h às 17h

Local: Centro Cultural Bienal das Amazônias - R. Sen. Manoel Barata, 400 – Campina

- A COP das Onças apresenta a Exposição Rejeitados. O espaço apresenta um território para denunciar, refletir e construir nossa própria narrativa. Na mostra, artistas transformam resíduos das obras da COP30 em arte, ressignificando o que foi descartado.

Hora: 9h

Local: Kza Juma - R. Ó de Almeida, 1235 – Reduto

- A festa 'O Mundo É Brega' chega para celebrar a cultura da brega paraense em Belém com uma atmosfera vibrante e dançante. Entre as atrações principais estão Fruto Sensual, um dos maiores nomes do brega pop; Wanderley Andrade, o ícone carismático do brega romântico; além do grupo Gigantes do Melody, famosos pelo ritmo envolvente; e DJ Dinho, garantindo animação total durante toda a noite. Ingressos com vendas no local.

Hora: 22h

Local: Vitrine - Travessa Quintino Bocaiúva, 844 – Reduto

- Com entrada gratuita, o "Circo e Carimbó" terá apresentação na Virada Cultural. O espetáculo usa a arte circense e a cultura popular para falar de coisa séria: como as mudanças climáticas e o racismo ambiental afetam diretamente nossa Amazônia!

Hora: 14h

Local: Barco Banzeiro da Esperança – Estação das Docas

- “Summer Eletro Hits - A Festa” vem relembrando os clássicos da música disco, como Magic Box, Lasgo, Kassino, Bob Sinclair, David Guetta, Guru Josh e muito mais. A noite promete set list marcante com o DJ Cocino. A abertura da festa terá DJ Barone com os hits pop 2000.

Hora: 21h

Local: Capital Lounge Bar - Av. Cmte. Brás de Aguiar, 420 - Nazaré