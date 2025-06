Aeroportos do Norte batem recordes de passageiros e se preparam para a COP 30

Em abril de 2025, os aeroportos da Região Norte atingiram um marco histórico ao registrar mais de 888,4 mil passageiros nos terminais, consolidando o maior volume de movimentação para o mês dos últimos cinco anos. Esse número representou um crescimento de quase 13% em relação ao mesmo período de 2024. Do total de viajantes, 864.262 realizaram voos domésticos, enquanto 24.145 embarcaram em voos internacionais.

Destaque para o Aeroporto de Porto Velho, em Rondônia, que teve um crescimento impressionante de 59,3%, passando de 32.860 passageiros em 2024 para 52.369 este ano. O Aeroporto Internacional de Belém – Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) ficou em segundo lugar, com 34,3% de toda a movimentação aérea da região, totalizando cerca de 305 mil passageiros. Em terceiro, o Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes respondeu por 27,4% do tráfego, com aproximadamente 243 mil viajantes.

Papel estratégico de Belém e Manaus

Combinados, os aeroportos de Belém e Manaus representam mais de 61% de toda a movimentação aérea do Norte, destacando-se como as principais portas de entrada e saída da Amazônia. Esses terminais são fundamentais para o turismo, a logística e a integração da região com o restante do Brasil e o mundo.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que os resultados confirmam a eficácia das políticas de investimento em infraestrutura adotadas pelo Governo Federal.

"Estamos trabalhando para tornar a Região Norte cada vez mais conectada com o Brasil e o mundo, e pronta para o futuro. Esses números demonstram o compromisso do governo com o desenvolvimento e a integração, e mostram que estamos no caminho certo", afirmou o ministro.

Além de Porto Velho, Belém e Manaus, outros aeroportos da região também registraram bons desempenhos, como o de Palmas (TO), que teve um aumento de 13,25% no número de passageiros, passando de 52.051 em 2024 para 58.951 em 2025. O Aeroporto de Macapá (AP) também registrou crescimento de 3,8%, com 45.817 passageiros em 2025, contra 44.119 no ano anterior.

Preparação para a COP 30

Com a aproximação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025, espera-se que o fluxo de passageiros na região aumente ainda mais.

A cidade de Belém se prepara para receber milhares de representantes de governos, especialistas e ativistas ambientais de todo o mundo para o evento climático.

Investimentos em modernização

Para acomodar esse aumento no fluxo de pessoas, o Aeroporto Internacional de Belém está passando por uma extensa modernização, com um investimento de R$ 470 milhões sob a gestão da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA). As obras visam a aumentar a capacidade diária do terminal, ampliando quase quatro vezes sua capacidade atual.

As melhorias incluem a ampliação da área de embarque de 1,5 mil m² para 4,3 mil m², além da construção de dois novos mezaninos no saguão principal. O novo layout incluirá uma moderna praça de alimentação e sistemas sustentáveis de climatização, iluminação e abastecimento elétrico, utilizando fontes 100% renováveis.

Também está sendo construído um novo pátio para ampliar as posições de estacionamento de aeronaves e as cabeceiras 20 e 24 receberão o sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator), que auxilia na segurança das aproximações de voo.

As obras ainda contemplam a restauração dos pavimentos do pátio, taxiways, a sinalização horizontal, a pista de pouso e decolagem, além da modernização do balizamento noturno, com a automação do sistema.