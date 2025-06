A 150 dias da COP 30, obras avançam e já impactam a população de Belém

Faltam 150 dias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro. Neste período de preparação, diversas obras de infraestrutura estão em andamento e já apresentam resultados visíveis na capital paraense. Intervenções nas áreas de mobilidade, saneamento, macrodrenagem e requalificação urbana têm como objetivo atender demandas históricas da cidade e beneficiar cerca de 2 milhões de pessoas.

Entre as obras já entregues pelo Governo do Pará estão o asfaltamento de 150 ruas, a construção de três viadutos, a macrodrenagem de três canais e a reforma de seis escolas que deverão ser utilizadas como alojamento durante o evento.

Infraestrutura e urbanismo em destaque

Duas obras estruturantes se destacam entre as intervenções em curso. A primeira é o Parque da Cidade, que está sendo construído em uma área de 500 mil metros quadrados no antigo aeroporto da capital. O espaço será o principal local da COP30 e deverá permanecer como legado para a cidade, abrigando o Museu da Aviação, centro de economia criativa, boulevard gastronômico, ciclotrilhas, ecotrilhas, áreas verdes preservadas, lago artificial e instalações voltadas ao lazer e à cultura.

Outro projeto em andamento é o Porto Futuro II. Os cinco galpões cedidos pela Companhia Docas do Pará (CDP) estão sendo reformados para abrigar um centro voltado ao turismo, lazer e gastronomia. O espaço deve destacar elementos da cultura amazônica, da biodiversidade regional e da culinária local.

Obras do Porto Futuro II (Reprodução/Bruno Cruz/Agência Pará)

Em outras regiões da cidade, obras de mobilidade urbana também avançam. A Rua da Marinha está passando por duplicação em 3,5 km de extensão, com aumento do número de faixas de duas para seis e inclusão de rotatórias. Já na Avenida Gentil Bittencourt, a revitalização do canal tem sido destacada por moradores como uma melhoria significativa na drenagem da área.

De acordo com o governo estadual, o cronograma de obras está sendo cumprido conforme o previsto, em parceria com os governos federal e municipal. Os investimentos somam R$ 4,5 bilhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual, BNDES, Itaipu e Caixa Econômica Federal.

Emprego, qualificação e voluntariado

Os preparativos para a COP 30 também envolvem ações na área de qualificação profissional. Segundo dados oficiais, mais de cinco mil empregos diretos e indiretos foram gerados pelas obras em andamento. O programa Capacita COP 30, criado para preparar profissionais para atuar durante e após o evento, já certificou cerca de 22 mil pessoas em cursos gratuitos nas áreas de turismo, hospitalidade, idiomas, segurança, gastronomia e organização de eventos.

O programa é desenvolvido pelo Governo do Pará em parceria com instituições como Senac, Coca-Cola, EF Education First, IFPA e Sesi. Os cursos são oferecidos nas modalidades presencial e a distância.

Além da qualificação, o Governo lançou o Programa de Voluntariado COP 30, voltado a jovens e adultos interessados em participar da organização do evento. Os voluntários selecionados deverão receber formação específica e, ao final da conferência, terão direito a certificado emitido pela Organização das Nações Unidas (ONU). A experiência poderá ser utilizada como atividade complementar em instituições de ensino.

A expectativa dos organizadores é que a realização da COP 30 em Belém gere não apenas visibilidade internacional para a região amazônica, mas também impactos sociais e econômicos duradouros para a capital e o estado do Pará.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia