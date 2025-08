100 dias para a COP 30: Belém lança site com os detalhes sobre a Conferência da ONU; confira

Faltando 100 dias para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), a COP 30, a Prefeitura de Belém disponibilizou neste sábado (2/8) um site reunindo as informações essenciais sobre o evento que vai discutir o destino do planeta diante da crise do clima. O link é cop30.belem.pa.gov.br.

O megaevento, que será de 10 a 21 de novembro na capital paraense, deve reunir mais de 50 mil pessoas de 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), além de cientistas, líderes mundiais e representantes da sociedade civil. Antes, nos dias 6 e 7, ocorre a Cúpula dos Chefes de Estado, com a presença de presidentes, primeiros-ministros, reis e rainhas.

O que tem no site?

Quem acessar a plataforma municipal poderá tirar dúvidas relacionadas à Conferência da ONU de forma clara, acessível e institucional. O que é a COP e por que será realizada em Belém; o papel da Prefeitura no evento; ações preparatórias e obras em andamento; serviços voltados aos visitantes e moradores; agenda de eventos; com se tornar voluntário e formas de participação, além da transparência dos investimentos em obras e serviços são alguns dos temas presentes.

Há, ainda, informações sobre Belém como sede da COP-30, destacando a relevância estratégica da cidade e da Amazônia no debate climático global, e sua vocação turística, cultural e histórica.

“O lançamento do site oficial da COP 30 em Belém é mais um passo no nosso compromisso com a transparência, a participação social e a valorização da nossa cidade. Este será o principal canal para que a população, os visitantes e o mundo inteiro acompanhem de perto os preparativos, as ações e os legados que a COP30 vai deixar para Belém”, disse o prefeito de Belém, Igor Normando.

Legado

O legado que a Conferência vai deixar para a cidade também é destaque. Uma das seções traz informações sobre as principais obras executadas pela Prefeitura de Belém, entre elas, a reforma da feira e dos mercados de peixe e de carne do complexo do Ver-o-Peso; a requalificação do Mercado de São Brás; a construção do Parque Urbano do Canal São Joaquim; a implantação das Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs), projeto conjunto do governo municipal e associações de catadores; e do Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIB), ambos financiados pela Itaipu Binacional.

“A COP 30 hoje é um projeto de Brasil e, por ser um projeto de Brasil, é um momento de união e de um mutirão de ações conjuntas. Por isso, a Prefeitura lança esse site num marco de 100 dias para a abertura da COP, com objetivo de complementar as informações que os governos do Estado e Federal já estão disponibilizando em suas plataformas, mas com um viés mais adequado ao município e ao que cabe a ele nesse processo de COP”, destaca André Godinho, secretário executivo de Belém para COP 30.

Formulário

Uma das novidades é um formulário a ser preenchido pelos interessados com informações que servirão de base para a prefeitura organizar melhor o atendimento, identificar demandas prioritárias e buscar soluções conjuntas com os governos Estadual e Federal, no campo institucional, logístico, técnico ou cultural, durante o período do evento da ONU.

As opiniões também ajudarão a administração municipal a planejar e executar as ações de suporte na recepção de delegações e apoio a eventos paralelos realizados na cidade, principalmente em espaços públicos pertencentes ao município.

“Nós estamos disponibilizando canais de contato para o que é de responsabilidade da prefeitura para colaborar nesse momento, que é de união de forças de trabalho, para que o evento seja um sucesso e o mais positivo possível, já que a gestão municipal se preocupa muito com o legado que o evento vai deixar para a cidade e no pós-COP”, afirma André Godinho.