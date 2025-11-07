COP 30: Belém recebe edição especial do Prêmio Mulheres Inspiradoras e lançamento do Hub feminino

Belém será palco, neste domingo (9), da edição especial Amazônia do Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano, iniciativa considerada a maior premiação de alta liderança feminina do Brasil. O evento celebra os 10 anos da Plataforma Mulheres Inspiradoras e antecede a abertura oficial da COP 30, reunindo lideranças femininas da Amazônia e de várias regiões do país.

A cerimônia será realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, e marcará o lançamento do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30, considerado o maior ecossistema feminino durante a Conferência do Clima, com programação de 10 a 12 de novembro.

A cerimônia será realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Evento retorna simbolicamente às origens da fundadora

Criado pela paraense Geovana Quadros, o evento retorna à cidade natal da idealizadora para celebrar uma década do movimento. “Voltar à minha terra é simbólico. Escolhi Belém porque não há como falar de agenda climática ou de nova economia na região sem reconhecer e protagonizar as mulheres que estão gerando impacto real e transformando esse território. Este é o momento de amplificar suas vozes”, disse Geovana.

A edição especial tem parceria do Ministério das Mulheres, Globo, O Liberal, Banco da Amazônia, Vibra e Copastur.

Homenagem às mulheres que transformam a Amazônia

A edição Amazônia vai homenagear mulheres que se destacam em áreas como negócios, inovação, políticas públicas, sustentabilidade e impacto social. As vencedoras do ano anterior também subirão ao palco para receber as homenageadas de 2025, simbolizando a continuidade da rede de liderança feminina.

A cerimônia terá show das Suraras do Tapajós, grupo indígena paraense reconhecido internacionalmente pela representatividade das mulheres da Amazônia.

“O Pará vive um momento único, e ver as mulheres amazônidas sendo reconhecidas em um palco nacional é motivo de muito orgulho. A força feminina está moldando o futuro da Amazônia, e o Mulheres Inspiradoras é o reflexo dessa potência”, afirmou Rose Maiorana, presidente do Mulheres Inspiradoras Pará e anfitriã da edição Amazônia.

“O Banco da Amazônia tem orgulho de apoiar iniciativas que fortalecem o papel da mulher na transformação econômica e sustentável da região. Este movimento liderado pelo Mulheres Inspiradoras simboliza o novo tempo em que vivemos, em que o protagonismo feminino é essencial para um desenvolvimento mais justo e inclusivo”, ressaltou Ruth Helena Lima, executiva do Banco da Amazônia.

Hub feminino da COP 30 começa no dia 10

A partir de segunda (10), o Mulheres Inspiradoras Hub COP 30 dará início à programação paralela à Conferência. Serão três dias de painéis, debates e conexões sobre inovação climática, nova economia amazônica, finanças verdes, educação e equidade de gênero.

Sob o tema “Mulheres no Comando da Nova Economia Regenerativa”, o Hub reunirá lideranças empresariais, políticas, sociais e acadêmicas do Brasil e do exterior, posicionando Belém como referência global no debate sobre gênero e clima.

A participação é gratuita mediante inscrição no site da plataforma, com vagas limitadas.

Serviço - Mulheres Inspiradoras Hub COP 30

Data: 10 a 12 de novembro de 2025

Local: Estação das Docas

Inscrições gratuitas: http://www.mulheresinspiradoras.com/cop30