Paraenses compartilham experiências e desafios de viver no Azerbaijão, país sede da COP-29

Em meio às movimentações e discussões ambientais da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-29) em Baku, capital do Azerbaijão, os paraenses Christian e Dayany Fiel abriram o coração sobre a experiência de viver em um país distante da cultura amazônica e dos sabores do Pará. O casal foi entrevistado pela jornalista Fábia Sepêda, que está cobrindo o evento para o Grupo Liberal.

Christian, jogador de futebol, e Dayany se mudaram para o Azerbaijão após uma temporada em Portugal. A decisão de viver em um país de cultura tão diferente foi motivada pela carreira do atleta, mas veio acompanhada de desafios. “No começo foi uma surpresa, não conhecíamos o Azerbaijão. É um país totalmente diferente do nosso, com uma cultura diferente. Tem sido desafiador”, compartilhou Dayany.

Entre as dificuldades enfrentadas, a saudade do calor humano de Belém é marcante. Dayany destacou que os azeris, como são conhecidos os habitantes do Azerbaijão, são “mais frios” em comparação com o acolhimento paraense, onde “todo mundo é simpático, te recebe super bem”. A barreira da língua também se tornou um obstáculo, já que o idioma local, o azeri, é de difícil aprendizado e nem todos falam inglês.

A distância geográfica trouxe também uma saudade das tradições culinárias e dos sabores típicos do Pará. Com um misto de nostalgia, Dayany relembrou a variedade de frutas e ingredientes regionais que compõem a mesa paraense. “No Ver-o-Peso, você encontra um monte de variedade. Aqui não é assim. As frutas são poucas, e as que vêm de fora são muito caras. Comer mamão aqui é impossível”. Em sua última visita ao Brasil, ela trouxe farinha de tapioca, flocão, açaí e outros ingredientes que ajudam a manter a conexão com a terra natal.

Mesmo do outro lado do mundo, o casal não abre mão de acompanhar as notícias do Brasil, especialmente de Belém. Diariamente, eles assistem aos telejornais da TV Liberal, mantendo-se atualizados sobre o que acontece na cidade a 12 mil quilômetros de distância.

Apesar da distância, Dayany e família não deixam de acompanhar aos telejornais da TV Liberal (Fábia Sepêda / TV Liberal)

Christian, que iniciou sua carreira na Tuna Lusa Brasileira e passou pelo Time Negra Carajás, projeto do Paysandu, também compartilhou os desafios de adaptação. “Viver no Azerbaijão foi complicado no começo, principalmente em relação à alimentação e à convivência”, afirmou. Contudo, a resiliência o manteve firme, e ele segue sua carreira no futebol com gratidão. O atleta não esconde a vontade de retornar a Belém para desfrutar das delícias amazônicas, como o açaí com peixe, acompanhado de familiares e amigos.

A COP-29 e o clima em Baku

Enquanto os paraenses tentam equilibrar a saudade com a nova rotina, Baku vive o agito de sediar a COP-29, que se estende até o dia 22 de novembro. Com o tema “Solidariedade por um Mundo Verde”, a conferência busca intensificar o combate às mudanças climáticas, unindo países em torno de metas mais ambiciosas.

Observando a infraestrutura e a preparação de Baku para o evento, Dayany ficou impressionada com a rapidez e organização da cidade. “Eles foram bastante responsáveis e impecáveis. Organizaram o transporte, colocaram ônibus em pontos estratégicos, faixas exclusivas, e os hotéis estão preparados para receber turistas. A cidade está sempre impecável, muito limpa”.

A experiência de Christian e Dayany no Azerbaijão ilustra a conexão entre pessoas e culturas tão distintas, unidas pela força da família e do amor pela terra natal, mesmo que essa seja relembrada diariamente à distância. A COP-29 traz ao casal a lembrança de que em 2025 será a vez de Belém sediar a próxima edição da conferência, o que os enche de orgulho e saudade.